L'OL et la Coupe du monde, Peter Bosz a un plan

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL a réussi son entrée en lice en Ligue 1 ce vendredi soir en battant l'AC Ajaccio. Les Gones espèrent enchainer les bons résultats avant la trêve liée à la prochaine Coupe du monde au Qatar.

Après une saison passée chaotique, l'OL veut se donner les moyens de se mêler à la lutte pour le podium dans les prochains mois. Pour y parvenir, les Gones vont devoir enchainer les bons résultats. Ce vendredi soir, l'OL ouvrait le bal en Ligue 1 contre Ajaccio. Si tout n'a pas été parfait, les hommes de Peter Bosz ont fait preuve d'un bel état d'esprit collectif. De bon augure pour la suite des événements. C'est en tout cas ce qu'espère le coach néerlandais, qui attend toujours le renfort d'un nouveau numéro 6. Un des premiers objectifs de l'OL cette saison sera d'être au contact des premières places lors de la trêve liée à la prochaine Coupe du monde (21 novembre au 18 décembre 2022). Et pour tout faire afin de garder le groupe concerné durant cette longue période, le club rhodanien est prêt à prendre une grosse décision.

L'OL veut s'adapter aux circonstances liées au Mondial

Olympique et Lyonnais indique en effet que l'OL est disposé à organiser un stage d'hiver pour le groupe non-concerné par la Coupe du monde. Peter Bosz l'a rappelé ces dernières heures, il n'est pas du tout fan de ce nouveau calendrier lié au Mondial. L'objectif est clairement de faire garder le rythme à l'OL, qui reprendra tout de suite après la Coupe du monde lors d'un boxing day pendant les fêtes de Noël. Pas mal de joueurs phares ne seront peut-être pas disponibles, d'où la nécessité de garder ceux qui restent concentrés et concernés. Tous les points seront importants en championnat pour l'OL, qui n'aura aucune coupe d'Europe à jouer cette saison. Assurément un plus au vu du calendrier très chargé qui attend la plupart des clubs européens.