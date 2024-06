L'OL et Benrahma, une annonce imminente

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Prêté par West Ham à l'Olympique Lyonnais lors du dernier mercato d'hiver, Saïd Benrahma va être définitivement transféré ce week-end.

Arrivé à l'OL dans des conditions que les supporters n'ont pas oubliées, puisque pendant quelques heures, ils ont pensé que l'affaire ne se ferait pas en raison d'un retard dans la transmission des documents, Saïd Benrahma a contribué à l'incroyable deuxième partie de saison de Lyon en Ligue 1. Reste que l'attaquant international algérien est toujours sous contrat avec West Ham, et cela jusqu'en 2026.

BREAKING: West Ham forward Saïd Benrahma is expected to finalise a permanent move to Lyon this weekend 🚨 pic.twitter.com/ffm9Qkvh0T — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 28, 2024

Mais, ce vendredi soir, Sky Sports UK annonce que John Textor et son homologue du club londonien ont bouclé le transfert définitif de Saïd Benrahma dont l'option d'achat de 14,4 millions d'euros et un intéressement de 10% sur la plus-value dans le cas d’un éventuel futur transfert a été levée. Selon nos confrères anglais, l'opération sera définitivement bouclée ce week-end, Pierre Sage et l'Olympique Lyonnais pourront donc compter sur Benrahma la saison prochaine.