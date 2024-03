L'OL est laissé à bonne distance par Reims

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 27e journée

Groupama Stadium

OL-Reims 1-1

Buts : Nuamah (65e) pour l’OL ; Okumu (55e) pour Reims

Dominateur et parfois séduisant, l'OL a retrouvé ses problèmes d'efficacité. Les Gones ont concédé un 1-1 très frustrant qui les laisse à distance de la première partie de tableau.

Fort de deux succès consécutifs face à des mal-classés (Lorient et Toulouse), l'OL pouvait regarder devant lui en accueillant Reims. C'est d'autant plus le cas que les Rémois devancent de 4 points les Lyonnais. Cela se voyait dans la première période très vivante des Gones. L'OL avait le ballon et les occasions, ne manquait que le réalisme. Bien regroupée, la défense rémoise tenait bon avec des contres bien venus devant Lacazette et Maitland-Niles notamment. Reims jouait le contre et Anthony Lopes devait rester vigilant à plusieurs reprises.

🔥 Ernest Nuamah 🔥 pic.twitter.com/U2kEoCSyfI — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) March 30, 2024

L'OL entamait moins bien la seconde période, connaissant un petit coup de mou de quelques minutes. Caleta-Car dévait le tir d'Atangana en corner. Sur celui-ci, Abdelhamid trouvait le poteau de la tête et Okumu venait ouvrir le score dans une défense passive. Ce coup de massue redonnait du souffle et des idées à l'OL. Caqueret venait buter sur Diouf (58e) mais c'est Nuamah, entré à la pause à la place de Cherki, qui était le plus remuant. Le Ghanéen était récompensé, égalisant d'une belle tête plongeante. La fin de match était débridée. L'OL poussait mais restait maladroit dans le dernier geste tandis que Reims sollicitait Lopes sur de belles frappes de loin, Richardson en premier lieu (90e). Les deux équipes se quittaient sur un nul 1-1, lequel permet à Reims de rester 9e avec 4 points de plus que l'OL (10e).