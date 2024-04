L’OL est éternel, le héros lyonnais jubile

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Lanterne rouge de Ligue 1 il y a quelques mois, l’OL est remonté au classement mais peut en plus sauver sa saison grâce à sa qualification en finale de la Coupe de France.

Considérée comme la pire de l’histoire moderne de l’Olympique Lyonnais, la saison 2023-2024 pourrait finalement être historique pour les Gones. De relégable au mois de décembre, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette sont remontés à la 10e place et cerise sur le gâteau, ils ont arraché leur qualification en finale de la Coupe de France. Les Gones n’ont pas tremblé contre Valenciennes, mardi soir en demi-finale, et auront l’occasion de décrocher un titre en mai prochain contre le vainqueur de la deuxième demi-finale, qui oppose ce mercredi le Stade Rennais au Paris Saint-Germain. Le moment est historique pour l’OL et Alexandre Lacazette savoure. Au micro de Bein Sports, le capitaine lyonnais, auteur d’un doublé en demi-finale mardi soir, a affirmé qu’il ne fallait jamais enterrer les Gones, même quand la situation paraissait désespérée.

« C’est l’équipe qui est incroyable aujourd’hui. Je suis à la finition, mais le travail du collectif de toute l’équipe, du staff, c’est incroyable. L’appui du public aujourd’hui était incroyable, Il était un vrai 12e homme. Je suis content parce qu’on mérite, c’était dur cette saison. La saison dernière, c’était un vrai regret et je me sentais aussi responsable, donc je suis content qu’on puisse aller en finale, pour tout le public, la ville lyonnaise. Ouais, c'était bien, c'était beau voir une communion avec le public. On revient de loin, ça change de ce qui s'est passé en début de saison mais je pense que même pour les supporters, le club, la ville, tout le monde est content, tout le monde est heureux. Comme quoi, il ne fallait pas nous enterrer trop tôt. J'avais le discours souvent, j'ai dit à Coco (Tolisso) : 't'inquiète, on va s'en sortir, on va s'en sortir' et c'est encore plus beau que ce que j'avais imaginé. Donc je suis content, je suis heureux et ému pour le peuple lyonnais » a savouré Alexandre Lacazette, très ému alors que la saison de l’OL semblait très mal engagée il y a trois mois de cela. Mais la nomination de Pierre Sage en lieu et place de Fabio Grosso ainsi que le mercato réalisé par les Gones au mois de janvier ont relancé l’équipe, qui peut désormais rêver d’un sacre en Coupe de France.