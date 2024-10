L’OL est en avance, Sage lance un défi à ses joueurs

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Malgré la défaite à domicile contre Besiktas (0-1) jeudi en Ligue Europa, Pierre Sage n’est pas inquiet. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais s’attend à une réaction de son équipe face à l’AJ Auxerre dimanche. Une victoire qui permettrait de valider une étonnante statistique.

John Textor n’a pas aimé. Après la défaite contre Besiktas jeudi en Ligue Europa, le propriétaire de l’Olympique Lyonnais a piqué une colère dans le vestiaire. L’Américain avait des reproches à adresser à Pierre Sage et à son staff technique. Pourtant, l’entraîneur des Gones, lui, ne tient pas un discours aussi négatif. Le technicien a quand même apprécié le contenu et sent son équipe capable de vite réagir.

Sage rassurant

« La machine n’est pas grippée, a rassuré Pierre Sage. Nous avons fait un match dans lequel nous avons mis les ingrédients souhaités, et cela s’inscrit dans la continuité de ces dernières semaines. Seul le résultat n’était pas à la hauteur. J’ai confiance en mes joueurs, nous allons à nouveau marquer des buts, le vent va tourner. Je ne m’arrête pas à un événement isolé et je les félicite pour le match produit. »

« Ce genre d’incident peut arriver lorsque la finition n’est pas au rendez-vous, et il faut travailler pour améliorer cet aspect, a ajouté le coach rhodanien. Nous ne sommes pas dans le même état d’esprit qu’après le revers face à Marseille (2-3, le 22 septembre), mais nous avons à cœur de retourner au combat et de nous rattraper pour oublier cette défaite. » Afin d’y parvenir, Pierre Sage a trouvé une autre source de motivation pour ses joueurs.

En cas de victoire à domicile contre l’AJ Auxerre dimanche, l’Olympique Lyonnais compterait 16 points en 9 journées de Ligue 1, soit le même total qu’après 16 journées la saison dernière. « Si nous gagnons ce match, nous aurons autant de points qu’à la fin janvier de la saison dernière, ce qui représente un bon challenge pour nous », a annoncé Pierre Sage, qui espère sûrement profiter des confrontations OM-PSG et Lens-Lille pour réaliser une bonne opération au classement ce week-end.