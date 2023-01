L'OL en Ligue 2, Sidney Govou tremble pour de bon

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Battu par Clermont dimanche après-midi (0-1), Lyon est vite retombé dans ses travers après sa victoire à Brest.

Incapable d’enchainer deux victoires de suite, l’Olympique Lyonnais a manqué une belle occasion de se rapprocher du peloton de tête dimanche après-midi. Sur le papier, le match était pourtant à la portée de l’OL avec la réception de Clermont, mais les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont une nouvelle fois déjoué. Et c’est finalement sans trop de surprise qu’ils ont fini par perdre, la faute à un but clermontois sur penalty dans les derniers instants de la rencontre. Huitième de Ligue 1, l’OL est désormais plus proche de la relégation que du podium, mathématiquement. Il y a officiellement de quoi trembler selon Sidney Govou, qui n’a épargné personne dans les colonnes du Progrès. Les joueurs sont principalement ciblés par l’ex-champion de France avec l’OL, totalement dépité par la situation du club rhodanien.

Sidney Govou tremble pour l'OL

« Je regarde beaucoup de matchs, je vois des équipes qui jouent pour essayer de se faire mal, de gagner. Lyon joue comme une équipe de sénateurs. Et on n’apprend pas à se faire mal du jour au lendemain. On a changé d’entraîneur, de directeur sportif, bientôt de président, et on se rend compte qu’on voit toujours la même chose. Les joueurs lyonnais sont surcotés. Le mal est tellement profond qu’il va falloir, à un moment, que Laurent Blanc décide de n’emmener que les joueurs qui ont envie d’aller dans son projet. Les autres doivent être mis de côté. J’ai été plus que déçu de l’apport des entrants, mais pas surpris non plus. Il ne faut pas se croire intouchable. L’exemple de Bordeaux existe » a pesté Sidney Govou, désespéré devant une telle situation et qui ne croit plus en rien avec cette équipe tant qu’un grand ménage ne sera pas fait au niveau de l’effectif. Pour le consultant de Canal +, il est désormais urgent de renouveler le groupe à la disposition de Laurent Blanc, quitte à sacrifier de bons joueurs afin d’insuffler une nouvelle dynamique à l’OL.