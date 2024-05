L'OL dans le dur pour cet attaquant à 23 buts cette saison

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Auteur de 23 buts à l’Union Saint-Gilloise cette saison, Mohamed Amoura souhaite quitter la Belgique lors du mercato estival. L’OL est intéressé, mais la concurrence risque d’être fatal aux Gones pour le buteur algérien.

Cet été, la priorité de l’Olympique Lyonnais ne sera pas de recruter un buteur lors du mercato. L’effectif de Pierre Sage doit d’abord être renforcé aux postes de défenseur central ainsi qu’au milieu de terrain, où il est important de trouver un joueur capable de suppléer Nemanja Matic. Dans le secteur offensif, quelques retouches sont possibles, mais il ne s’agira pas du chantier majeur de l’OL. Il faut dire qu’avec Fofana, Nuamah, Benrahma, Cherki ou encore Orban et Lacazette, il y a de quoi faire pour Pierre Sage avec deux solutions par poste. En revanche, le flou entoure encore l’avenir des deux attaquants de pointe. Lacazette a la cote en Arabie Saoudite tandis qu’Orban a déçu pour ses six premiers mois à Lyon et pourrait être revendu avant que sa cote ne s’écroule définitivement.

OL : Mohamed Amoura à Lyon, gros coup de froid ! https://t.co/5BzmMR0vyE — Foot01.com (@Foot01_com) May 15, 2024

Dans l’optique de remplacer l’un des deux joueurs, l’OL a ciblé Mohamed Amoura, auteur de 23 buts à l’Union Saint-Gilloise en Belgique cette saison. Les informations de Sports Zone laissent néanmoins penser qu’il sera difficile pour Lyon de rafler la mise sur ce dossier. Et pour cause, le média dévoile sur X que l’Eintracht Francfort a d’ores et déjà formulé une offre auprès de l’international algérien mais surtout que Brighton, le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen ont également manifesté leur intérêt. Autant dire que la concurrence s’annonce particulièrement rude pour l’OL, notamment si Leverkusen et le BVB décident de passer à l’offensive. Avec des clubs qualifiés en Ligue des Champions, Lyon ne pourra pas lutter que ce soit sportivement ou financièrement. Sauf si les cadors allemands décident finalement de prioriser d’autres pistes, Lyon pourra donc oublier Mohamed Amoura.