L’OL attaque fort, Textor va déjà miser 50 ME

Par Eric Bethsy

Ambitieux sur le marché des transferts, l’Olympique Lyonnais dépense des montants importants pour se renforcer. Le mercato estival n’a pas encore ouvert ses portes. Mais on sait déjà que le club dirigé par John Textor va débourser au moins 50 millions d’euros cet été.

Les doutes concernant les fonds et les ambitions de John Textor ont disparu. Freiné par la DNCG l’été dernier, le propriétaire de l’Olympique Lyonnais a depuis rassuré le gendarme financier et les supporters rhodaniens. L’Américain a en effet les moyens de ramener les Gones vers les premiers rôles. Cet hiver, comme il l’avait promis, l’homme d’affaires n’a pas hésité à conclure des opérations couteuses. Et qui nécessiteront un passage en caisse cet été. Rappelons que l’Olympique Lyonnais a bouclé plusieurs prêts avec des options d’achat qui restent à payer.

On sait par exemple que le Troyen Mama Baldé, qui a disputé plus de la moitié des matchs de Lyon, verra son option d’achat à 6 millions d’euros automatiquement levée. Le sixième de Ligue 1 a également décidé de conserver l’ailier de West Ham Saïd Benrahma pour 14,4 millions d’euros, sans compter les 6 millions d’euros du prêt payant. Il faudra aussi ajouter les 3,6 millions d’euros de l’option d’achat bientôt levée pour le défenseur central Duje Caleta-Car (Southampton), solidement installé dans le onze de l’entraîneur Pierre Sage.

De possibles départs à compenser

Et surtout les 17,5 millions d’euros (hors bonus) que coûtera le transfert définitif du milieu belge Orel Mangala en provenance de Nottingham Forest. Si l’on inclut l’arrivée actée du Brésilien Abner Vinicius, le latéral gauche du Betis Séville recruté pour 8 millions d’euros, John Textor se prépare à lâcher près de 50 millions d’euros ! Et ce n’est sans doute pas terminé, surtout si l’Olympique Lyonnais enregistre les possibles départs de joueurs comme Alexandre Lacazette ou encore Maxence Caqueret.