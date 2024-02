L'OL ajoute 5 euros pour dynamiter la France

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Si l'OL a retrouvé des couleurs sur le plan sportif, on ne peut pas en dire autant de ses tribunes. L'OM et Lille n'ont pas été accueillis dans un stade plein. Cela doit changer pour le quart de finale de coupe de France, véritable temps fort à venir.

Peu à peu, l'OL redevient une valeur sûre de la Ligue 1. Les Lyonnais ont enfin un effectif complet et performant grâce à un mercato hivernal agressif en terme d'achats. Cela s'est rapidement répercuté sur les résultats sportifs avec deux succès convaincants contre l'OM et Lille en trois jours. Le seul point noir de ces deux belles soirées fut l'affluence au Groupama Stadium. L'Olympico s'est joué devant 46 000 personnes, un score décevant pour ce choc alors que l'enceinte possède plus de 59 000 places. C'était pire contre le LOSC, accueilli par quelques 29 089 Lyonnais.

Des places à 5 euros pour OL-Strasbourg

Il est vrai que la programmation d'OL-LOSC n'a pas aidé puisque le match a démarré à 18h30 un mercredi soir. Cependant, l'OL ne veut pas connaître pareil échec pour son prochain grand rendez-vous, le quart de finale de coupe de France contre Strasbourg (27 février). Selon le site Olympique-et-Lyonnais, l'OL va lancer une opération « stade plein » pour garnir au maximum ses tribunes ce soir-là. Si la date est favorable puisque ce sera un mardi soir à 20h45 et pendant les vacances de février, l'OL se veut le plus attractif possible dans sa tarification.

Laurent Prud'homme veut fixer le prix des places les moins chères à 5 euros seulement. En plus, les 5000 abonnés les plus fidèles de l'OL se verraient offrir gratuitement le match. Ces tarifs bon marché ont aussi pour but de calmer la gronde des supporters après un Olympico coûteux (50 euros la place la moins chère). De quoi garantir une ambiance très chaude au Groupama Stadium dans un match crucial pour l'OL sur le chemin de l'Europe et d'un titre national manquant depuis 2012.