L'OL a engagé un super-tuteur

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Peu connu en France, Clinton Mata a quitté la Belgique pour signer à l'OL. Ce latéral gauche va venir concurrencer Sael Kumbedi à gauche de la défense. Concurrencer est un bien grand mot à ses yeux, il préfère se voir dans le rôle d'un grand frère.

Taulier en Belgique chez le multiple champion brugeois, Clinton Mata est arrivé sur la pointe des pieds à l'OL. Malgré son statut d'international angolais et ses belles prestations en Ligue des champions, le latéral gauche de 30 ans est une recrue surprise pour les supporters lyonnais. Ce joueur d'expérience vient pour amener de la qualité dans les rangs défensifs et une certaine maturité. De quoi en faire un parfait complément pour son concurrent à gauche, le jeune Sael Kumbedi (18 ans). Mais, Mata ne se voit pas comme une menace pour Kumbedi, bien au contraire.

Après Maehle, Mata s'occupe de Kumbedi

A l'instar de ses expériences en Belgique où on le décrivait comme un soldat fiable et intègre, Clinton Mata ne vient pas à l'OL pour renverser le vestiaire. Il se décrit avant tout comme un grand frère, venu épauler les jeunes pousses et plus particulièrement Sael Kumbedi. Il promet déjà de le faire progresser et d'en faire un top joueur, citant l'exemple du Danois Joakim Maehle qu'il avait accompagné à Genk avant que ce dernier n'atterrisse à l'Atalanta.

« J’ai été jeune aussi, on m’a dit ce qu’il fallait faire et ne pas faire donc j’essaye de rendre la pareille maintenant. Mais, c’est comme tout, si tu écoutes, que tu travailles, ça va forcément porter ses fruits. […] La concurrence sera très saine. Il est très jeune, je le considère comme mon petit frère, mon but est d’aider à le faire progresser. J’ai occupé ce rôle à Bruges, à Genk avec Joakim Mæhle. Au fil du temps, il a commencé à grandir, on se poussait à chaque fois et ça a été bénéfique pour tous les deux. Il a signé à l’Atalanta Bergame depuis et l'on est toujours en contact », a t-il indiqué dans un live Instagram organisé par l'OL. Un discours qui devrait ravir les supporters lyonnais et Laurent Blanc, lequel se plaignait souvent la saison passée des erreurs de jeunesse de son groupe.