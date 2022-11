L'OL a déçu son public, Malo Gusto fait une promesse 

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Dimanche soir, l'OL s'est incliné à Marseille 1-0 après une prestation peu convaincante. Un coup d'arrêt pour les hommes de Laurent Blanc après deux succès de rang. Malo Gusto reconnaît les erreurs de l'équipe mais promet qu'elle est déjà repartie au travail.

Les fantômes de l'ère Peter Bosz semblaient de retour sur la pelouse du Vélodrome dimanche soir. L'OL version Laurent Blanc a raté son Olympico, cédant 1-0 face à l'OM après une rencontre peu aboutie. Les Lyonnais n'ont pas su mettre en danger leur adversaire marseillais sur le plan offensif et ils ont surtout peiné à produire un jeu collectif de qualité. Une copie globale qui vient confirmer pour certains supporters que l'équipe lyonnaise n'a pas le niveau, quel que soit l'entraîneur présent sur le banc de touche.

L'OL s'est raté à Marseille, Gusto demande pardon

Une analyse que ne partage pas Malo Gusto. Le jeune latéral droit, titulaire au Vélodrome dimanche, estime que l'OL pouvait et voulait faire mieux. Il n'a pu cacher son dépit en conférence de presse ce mercredi. « Ça ne nous a pas mis dans le doute. On est forcément déçu, on avait à cœur de faire un résultat dans un gros match comme Marseille. On a déçu du monde. On a le temps pour travailler et bosser sur nos axes de progression », a t-il lâché à deux jours de la réception de Nice pour le dernier match de Ligue 1 avant le Mondial.

Une rencontre à venir qui devra être différente de la précédente. Malo Gusto et ses partenaires ne comptent pas refaire les mêmes erreurs évitables qu'à Marseille. « On était sur une série de matchs avec des victoires, on voulait en faire une troisième. Il y a un manque de constance, c’est sûr. On n’a pas réussi à faire certaines choses offensivement mais aussi défensivement où on prend un but sur corner qui aurait pu être évitable. On bosse dessus cette semaine pour faire une bon résultat vendredi et finir comme il faut cette année. On va peut-être changer la manière de jouer mais il faut surtout qu’on garde l’envie de faire plus et d’avoir confiance entre nous », a t-il indiqué. Des paroles qui ne demandent plus qu'à être confirmées par des actes. L'OL et ses supporters en ont besoin pour ne pas garder une grande gueule de bois de deux mois.