L'OL a choqué à Rennes, Boateng l'avoue

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Jérôme Boateng est revenu sur la défaite à Rennes avant la trêve, et le défenseur allemand reconnait sans problème que le fiasco a été total.

Pendant cette trêve internationale, Peter Bosz a tout de même pu compter sur un groupe conséquent, l’OL ne fournissant plus autant d’internationaux qu’à une époque, même si une bonne partie des titulaires, comme Caqueret, Paqueta, Slimani, Emerson, Shaqiri, Dubois, Denayer ou Toko-Ekambi, sont dispersés aux quatre coins du globe. Jérôme Boateng n’est pas concerné, lui qui retrouve tout juste des jambes et ne peut pas encore candidater à une place en équipe nationale allemande. En attendant, l’ancien joueur du Bayer Munich en profite pour reprendre confiance et il espère pour cela continuer à jouer le haut du tableau en Ligue 1. Il faudra pour cela afficher un autre visage que celui présenté face à Rennes, où l’OL n’a pas vu le jour et s’est logiquement incliné 4-1. L’Allemand espère que c’était un match raté, et que cela ne se reproduira plus.

Ce n'est pas du tout la façon dont nous voulions aborder la pause internationale. Nous sommes vraiment désolés pour nos fans à propos d'hier. Nous devons grandir et rester soudés en tant qu'équipe et travailler dur pour fournir les efforts nécessaires sur le terrain. 1/2 pic.twitter.com/IS6eMNi1pq — Jérôme Boateng (@JeromeBoateng) November 8, 2021

« Comme je l'ai dit, à chaque saison, tu as un match sans et j'espère que cette saison nous aurons qu'un match comme celui-ci. Nous sommes tous humains et parfois tu peux avoir un mauvais jour. Bien sûr, en tant que supporteur, cela a pu être choquant. Ils ont pu se demander pourquoi nous étions pas agressifs, pourquoi nous ne jouions pas comme avant. Maintenant, nous devons trouver les réponses pour changer les choses. Nous devons montrer que c'était une erreur, que c'est maintenant derrière nous et que nous allons faire mieux », a prévenu le défenseur central, qui a tout de même reconnu que Rennes avait aussi fait un gros match ce soir-là. Mais en attendant, c’est à l’OL de réagir dès dimanche prochain, à l’occasion du choc face à l’OM où il ne faudra pas présenter ce visage-là. Sinon, cela pourrait commencer à sérieusement chauffer pour Peter Bosz.