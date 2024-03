L'Argentine et le Brésil font la paix pour le bien de l'OL

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Remplaçant derrière l’Argentin Nicolás Tagliafico, le Brésilien Henrique vit plutôt bien sa concurrence avec son ami du côté de l’Olympique Lyonnais. De quoi démystifier la rivalité entre les deux grands pays d’Amérique du Sud.

Les matchs entre l’Argentine et le Brésil sont toujours spéciaux. Et du côté de Lyon, un match dans le match a lieu depuis plusieurs saisons au poste de latéral gauche entre Nicolás Tagliafico, l’Argentin, et Henrique, le Brésilien. Si le champion du monde 2022 aux côtés d’un certain Lionel Messi est titulaire dans l’esprit de Pierre Sage, l’ancien de Vasco de Gama a parfois sa chance. Auteur de neuf matchs cette saison, le joueur de 29 ans avait par exemple marqué un but plein de rage face à Rennes en début d’année 2024 pour montrer qu’il est toujours à fond malgré un temps de jeu limité. Arrivé libre en provenance du Brésil en 2021, Henrique a trouvé sa place dans l’effectif lyonnais, notamment auprès de Tagliafico, son rival devenu ami.

« Le Brésilien et l’Argentin s’entendent bien »

« La concurrence avec Tagliafico ? On rit beaucoup. Nous sommes amis. Je fais attention à tout ce qu’il fait car c’est un champion du monde, un super joueur, une super personne. C’est une bonne concurrence. Si je suis bien et lui aussi, c’est l’OL qui va y gagner. Et il pense pareil. Le Brésilien et l’Argentin s’entendent bien (rire). Je le pousse et on avance. On aura toujours de la pression à l’OL, et il faut être fort. Je n’ai pas eu beaucoup de temps de jeu. Mais je me concentre, je me prépare afin d’être prêt quand l’opportunité arrive pour aider mes coéquipiers. Ce club m’a redonné la joie de jouer. C’était une histoire magnifique. Ça a été vrai sur le foot et dans la vie aussi. Je suis fier de le dire, car ma fille est une vraie Lyonnaise. Elle est née à Lyon, et notre famille va garder ça pour toute la vie », a expliqué Henrique dans les colonnes du Progrès. En fin de contrat en juin prochain, le Brésilien cherchera à gratter du temps de jeu dans les prochaines semaines, que ce soit en Coupe de France ou en championnat, pour tenter de convaincre ses dirigeants de le prolonger.