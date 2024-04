John Textor se censure pour éviter la boulette

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Si l'Olympique Lyonnais va beaucoup mieux en Ligue 1, ce n'est pas forcément le cas des affaires de John Textor. Le patron du club rhodanien, qui est dans la tourmente à cause de son procès au Brésil, vient de suspendre son propre compte X (ex-Twitter).

Il y a quelques mois, John Textor a accusé Palmeiras d'avoir truqué des matchs au Brésil et d’avoir corrompu des arbitres lors des deux dernières saisons, marquées par deux titres du club de São Paulo. Le patron de Botafogo a en retour été poursuivi pour offense à quelqu’un dans son honneur, envahissement d’un lieu destiné à l’équipe arbitrale et accumulation des sanctions du code brésilien de la justice sportive. Le propriétaire américain de l'OL risque 105 jours de suspension de ses fonctions au Brésil et 75 000 réaux brésiliens d’amende, l'équivalent de 13 500 euros. Probablement afin d'éviter de potentiels débordements, John Textor a désactivé son compte X (ex-Twitter), où il était fréquemment actif pour commenter l'actualité des clubs qu'il possède.

John Textor en procès pendant la remontée de l'OL

Le média CNN Brasil affirme que le procès doit reprendre ce jeudi 18 avril et que le rapporteur de la Cour supérieure de justice sportive Miguel Angelo, a demandé une meilleure analyse du dossier. John Textor a apporté des documents qui pourraient prouver ces accusations de corruption dans le championnat brésilien envers Palmeiras. Cette affaire est en train de faire beaucoup de bruit au Brésil, tandis qu'à Lyon, le club lyonnais est progressivement en train de sortir la tête de l'eau. Notamment avec une finale de Coupe de France à disputer face au Paris Saint-Germain. Lyon a aussi une autre possibilité d'être européen la saison prochaine, car l'équipe est actuellement 7e de la Ligue 1 et reste sur une excellente forme en championnat. Pour John Textor, une condamnation serait fortement préjudiciable dans son projet sportif. En attendant, il a coupé ses réseaux sociaux, même s'ils les alimentaient également avec des réactions ou des infos sur l'actualité de l'OL.