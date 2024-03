John Textor et l'OL ont tranché, la France sort le champagne

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Avec les JO 2024 à Paris, la Fédération Française de Football (FFF) espère obtenir le soutien des clubs français pour libérer leurs meilleurs joueurs. John Textor a d'ores et déjà pris une décision sur le sujet.

À quelques mois de l'épreuve masculine de football aux Jeux olympiques, la France se prépare pour aller décrocher une médaille, si possible en or. Thierry Henry sonde les différents clubs pour obtenir leur confiance. Récemment, Florian Maurice, le directeur technique du Stade Rennais, a annoncé que le club breton était d'accord pour libérer un ou deux joueurs, mais forcément tous ceux ciblés par l'équipe olympique. Un choix qui a surpris la FFF. Heureusement pour Thierry Henry et son staff, d'après les informations du journal L'Equipe, trois clubs de Ligue 1 ont déjà accepté de libérer leurs joueurs. Il s'agit de l'OL, Montpellier et Toulouse. John Textor se range donc du côté de la France pour les JO et continue de faire grimper sa cote de popularité.

Lyon se met à la disposition de la France

Au sein de son effectif, l'OL a trois joueurs de moins de 23 ans qui sont susceptibles d'être sélectionnés pour les JO. Saël Kumbedi, Rayan Cherki et Johann Lepenant. Néanmoins, Lyon possède également d'autres joueurs plus âgés, qui pourraient correspondre aux attentes de Thierry Henry. Alors que tout le monde parle de Kylian Mbappé, Olivier Giroud, Antoine Griezmann ou même Karim Benzema, ces quatre joueurs ne savent pas s'ils pourront disputer la compétition puisqu'ils évoluent ou vont évoluer, dans des clubs étrangers, qui risquent de refuser leur participation aux JO. À l'inverse, Alexandre Lacazette n'a plus été appelé en équipe de France depuis 2017 et empile les buts depuis son retour chez les Gones. Le capitaine lyonnais serait compté comme un joueur au-dessus de la limite d'âge puisqu'il va bientôt fêter ses 33 ans. Quoi qu'il arrive, l'OL est à la disposition de la France pour l'intérêt collectif, et Pierre Sage l'a confirmé ce jeudi après midi en conférence de presse également : « On est plutôt favorables à ce qu'ils y aillent. Il faudra voir dans quelles conditions. Pour un club qui s'appelle Olympique Lyonnais, ce serait dommage que les joueurs ne participent pas aux Jeux Olympiques. » Voilà qui est dit.