Jérôme Boateng et l'OL, divorce inévitable

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

L'OL a vécu un samedi après-midi cauchemar sur la pelouse de Willem II, subissant une correction 5-0. Une humiliation face à une équipe de D2 néerlandaise qui a provoqué la colère de Peter Bosz, lequel pousse vers la sortie certains joueurs, avec en tête Jérôme Boateng.

Le fait que Peter Bosz ait aligné une équipe B avec beaucoup de jeunes joueurs n'y change rien, l'OL a été ridiculisé dans les grandes largeurs sur la pelouse de Willem II. Subissant une défaite 5-0 qui était en plus bien flatteuse, Lyon a explosé défensivement et inquiété à seulement deux semaines de la reprise. Parmi les cadres expérimentés présents sur la pelouse de Tilburg, Jérôme Boateng a encore livré une prestation catastrophique. Il se retrouve maintenant dans le viseur des observateurs, des supporters et du staff lyonnais. Son départ de l'OL va devenir la seule option restante à moyen terme.

L'OL souhaite un départ rapide de Boateng

Après la débâcle de samedi, Peter Bosz a livré un discours sans équivoque. « Je ne vais rien dire sur les jeunes qui étaient déjà heureux de jouer ce match, et ils ont appris. Les joueurs expérimentés auraient dû prendre en mains ce match et ils ne l’ont pas fait. Ceux qui ont joué ont raté leur chance. [...] Aujourd'hui ce n'était pas notre niveau. Il y a des raisons. Des joueurs peut-être voulaient partir ? Ceux qui veulent partir, qu'ils le fassent le plus vite possible », a t-il indiqué sèchement dans des propos rapportés par Le Progrès.

Des mots qui visaient plusieurs cadres comme Tino Kadewere, Houssem Aouar et bien sûr Jérôme Boateng. L'avenir de l'Allemand à l'OL s'inscrit en pointillés. Une porte de sortie est désespérément recherchée mais il n'est pas aisé de composer avec le salaire imposant du champion du monde 2014. Toutefois, au vu de sa dernière prestation aux Pays-Bas, les choses pourraient s'accélérer à l'OL poussant irrémédiablement Jérôme Boateng vers une sortie peu glorieuse. « Combien de temps le joueur allemand pourra-t-il tenir ainsi ? », souligne ainsi Le Progrès, pour qui « la mayonnaise n’a jamais pris avec Jérome Boateng ».