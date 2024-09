Il demande la fermeture de l'EPHAD de l'OL

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL a tenu le choc à Lens dans un match loin d'être maitrisé mais cohérent défensivement. Néanmoins, c'est l'animation et le jeu au milieu de terrain qui sont sérieusement pointés du doigt.

Après deux défaites embarrassantes d’entrée de jeu et une victoire arrachée contre Strasbourg, l'OL avait besoin d’un match référence. Difficile d’imaginer que ce nul à Lens puisse l’être, même si le changement tactique initié par Pierre Sage a été bien compris, et a donné lieu à une prestation solide sur le plan défensif. Pour le reste, ce fut très brouillon et le 0-0 malgré un bon rythme et des situations des deux côtés symbolise aussi la grande maladresse des deux équipes. L’OL a eu du mal à finir la rencontre et le problème du milieu de terrain ne semble pas réglé. Pour Florian Gautreau, il est inquiétant de voir que Lyon n’a pas tant de solutions que cela dans l’entrejeu, et doit encore faire confiance à un trio qui n’avance pas beaucoup à ses yeux.

« Lyon a été la hauteur par rapport à ce qu’on a vu lors des deux prochaines journées, il faut reconnaitre qu’ils ont été au niveau. Ils ont eu des occasions et c’est Samba qui fait deux belles parades. Par contre, il faut ouvrir un débat. Je ne comprends pas pourquoi Sage continue avec l’EPHAD au milieu de terrain. Il ne va pas pouvoir faire Matic-Tolisso toute la saison, avec Caqueret coincé au milieu et qui court partout. Matic il nous fait le coup de s’allonger à la 90e. Veretout va être titulaire à un moment, c’est juste une histoire de timing. Je suis encore surpris de voir Matic titulaire dans un match comme à Lens. Même si Lyon s’en est bien sorti », a souligné le consultant de l’After Foot, lançant en effet un débat sur les joueurs du milieu de terrain lyonnais.

Tolisso et sa note aléatoire contre Lens

Beaucoup de suiveurs de l’OL ont trouvé Maxence Caqueret très brouillon, alors que les avis sont beaucoup plus partagés sur Nemanja Matic, certes dans le rouge physiquement mais précieux pour distribuer le jeu. Quant à Corentin Tolisso, il a reçu des notes aléatoires, L’Equipe lui donnant un 7 tandis que Le Progrès lui a mis un 4 pour le fait qu’il n’apporte quasiment plus rien offensivement en raison de sa lenteur d’exécution. Seule certitude, le retour en forme de Jordan Veretout devrait faire du bien dans les prochaines semaines.