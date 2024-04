Harcelé à l’OL, il passe aux aveux quatre ans plus tard

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Il y a un joueur qui suivra avec attention la demi-finale de Coupe de France entre l’OL et Valenciennes ce mardi soir. Il s’agit de Lucas Tousart, qui a joué pour les deux clubs.

Bien installé à l’Union Berlin, Lucas Tousart a fait le pari délicat de quitter le Hertha, le club le plus connu de la ville, pour l’Union, surprise de ces dernières saisons en Bundesliga. Le milieu de terrain se plait beaucoup en Allemagne, dans un championnat spectaculaire et très suivi, et ne regrette pas son choix d’avoir quitté Lyon en 2020. Il l’a fait en grandes pompes, puisque c’est notamment lui qui a marqué le seul but de la rencontre face à la Juventus qui a propulsé l’OL dans le fameux Final 8. Malgré cela, il n’a clairement pas été pleuré par les supporters lyonnais. Les critiques à l’encontre de l’international espoir étaient bien vives, notamment sur les réseaux sociaux, où son style de jeu était jugé comme trop frustre et limité. Cet acharnement à son encontre, Lucas Tousart n’a pas pu l’ignorer, mais dans les colonnes du Progrès, il avoue que ce n’est pas ça qui l’a fait partir de Lyon, même si ce n’était pas agréable.

Il refuse de choisir entre VA et l'OL

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lucas Tousart (@lucas_tousart)

« Il y a eu certaines critiques, notamment la dernière année, mais je faisais toujours le max pour l’équipe. Ce sont mes meilleures années footballistiques. On était tout le temps dans les compétitions européennes, on jouait des matchs à enjeux. Je garde de très bons souvenirs de Lyon, ce ne sont pas les critiques qui m’ont fait quitter le club. J’avais juste besoin d’un autre challenge sur un plan personnel », a livré celui qui conserve encore quelques coéquipiers toujours à l’OL à l’heure actuelle, avec Cherki, Tolisso, Lacazette, Lopes et Caqueret. La garde lyonnaise au grand complet, même si Tousart refuse de trancher entre Valenciennes, où il a débuté en pro, et l’OL pour ce match couperet de Coupe de France.