Grosso lâché par son vestiaire, 3 noms annoncés à l'OL

Par Hadrien Rivayrand

L'OL est dans une situation bien périlleuse en Ligue 1. Derniers du championnat, les Gones pourraient prochainement se décider à changer d'entraineur et remercier Fabio Grosso.

Contre le LOSC ce dimanche soir, l'OL n'aura pas fait le poids. Une défaite de plus en Ligue 1 qui maintient les Gones dans les bas-fonds du classement. De quoi bien évidemment inquiéter les fans et observateurs du club rhodanien, qui se demandent bien quelle recette finira par marcher. Fabio Grosso, qui a récemment remplacé Laurent Blanc, pourrait lui aussi prendre la porte dans les prochains jours. Surtout que les deux prochaines rencontres de Ligue 1 seront à Lens et Marseille. Pour pas mal d'observateurs, le choix de l'Italien par John Textor n'était pas le bon et l'OL va devoir se tourner vers un entraineur avec plus d'expérience dans les missions périlleuses. C'est en tout cas l'avis de Denis Balbir.

Grosso perd son vestiaire, l'OL n'a plus le choix ?

Lors d'une chronique pour But Football Club, le journaliste a en effet donné son avis sur le sujet et proposé trois profils pour prendre la tête de l'OL. « Il est clairement en train de perdre des joueurs : Cherki ne se bat plus, Lacazette est discuté et sort à la pause… Même si c’est facile à dire quand la dynamique n’est pas bonne, je pense qu’il fallait un autre type d’entraîneur à l’OL pour mener cette opération maintien : quelqu’un avec de la poigne mais avec aussi beaucoup d’expérience. Laurent Blanc était un entraîneur expérimenté mais pas forcément à poigne. Fabio Grosso est un ancien de la maison mais ce n’est pas parce qu’on a cette étiquette et qu’on est un entraîneur en devenir qu’on va forcément sortir le club de l’ornière. Pour moi, il aurait fallu un mec avec de la bouteille, du type de Lazlo Bölöni ou même de Rémi Garde ou de Bruno Genesio (même si je pense son retour impossible). Sans parler d’âge, il faut quelqu’un de rodé à ce type d’exercice maintien. Fabio Grosso, lui, découvre un championnat en tant qu’entraîneur. Il a pris l’équipe dans une configuration catastrophique. C’était un camion qui n’avait déjà plus trop de roues. On voit que les rustines qu’il emploie sont mauvaises », a notamment indiqué Denis Balbir, qui sait que des grands changements devront avoir lieu si l'OL veut sauver sa peau en Ligue 1.