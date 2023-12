Genesio et l'OL, négociations lancées ‍!

Dans : OL.

Par Claude Dautel

John Textor a décidé de confier à Pierre Sage l'intérim après le limogeage de Fabio Grosso. Mais l'Olympique Lyonnais aurait déjà commencé les négociations avec un nouvel entraîneur.

Tandis qu'Alexandre Lacazette et ses coéquipiers tenteront de ramener un ou des points de leur déplacement à Bollaert ce samedi, un déplacement auquel David Friio, le nouveau directeur sportif de l'OL participera, ce dernier a probablement entamé sa première mission d'importance, à savoir trouver le futur entraîneur du club de John Textor. Car même si Pierre Sage a toute la confiance du dirigeant américain pour jouer les pompiers de service, plusieurs sources confirment que du côté de la capitale des Gaules, on s'active déjà pour dénicher la perle rare. Parmi les noms évoqués, Igor Tudor et Jorge Sampaoli ne semblent plus réellement être en course, mais le nom d'un favori est déjà sur toutes les lèvres, il s'agit de Bruno Genesio.

Deux semaines après avoir quitté le Stade Rennais, sans que l'on sache s'il a été limogé ou s'il a démissionné, l'entraîneur français est revenu à Lyon, où il réside pas très loin du Groupama Stadium. Certains insiders lyonnais affirment même que John Textor a profité de sa présence en France cette semaine pour venir rencontrer Pep Genesio à son domicile de manière très discrète. Et ce samedi, Nicolo Schira, célèbre journaliste italien spécialiste du mercato, assure que les négociations ont officiellement commencé entre l'Olympique Lyonnais et Bruno Genesio afin de ramener ce dernier au poste d'entraîneur de l'OL.

Génésio n'a pas que des fans à l'OL

Un come-back éventuel qui suscite bien des commentaires, pas tous positifs, sur les réseaux sociaux. Car s'il compte de nombreux admirateurs, Bruno Genesio a probablement autant de détracteurs chez les supporters de l'Olympique Lyonnais. Pas de quoi inquiéter John Textor, conscient qu'au sein du vestiaire rhodanien, certains joueurs sont favorables au retour de celui qui avait été courtoisement éjecté par Jean-Michel Aulas à la fin de la saison 2019, même s'il venait de laisser son équipe sur le podium de la Ligue 1.