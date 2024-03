OL ‍: Rayan Cherki répond à Pierre Sage et Thierry Henry

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Remplaçant ce vendredi soir lors de la victoire (2-3) de Lyon à Toulouse, Rayan Cherki a fait une entrée en jeu fracassante.

Désormais remplaçant de luxe à l'OL, Rayan Cherki a appris cette semaine qu'il n'était pas retenu par Thierry Henry pour jouer avec l'équipe de France Espoirs, alors que les Jeux Olympiques de Paris se profilent. Une décision que le sélectionneur français avait facilement expliquée : « C’est tout sauf une punition. Rayan a moins de temps de jeu à l’OL. Il y a aussi des joueurs qui arrivent, il faut regarder ce que fait Akliouche à Monaco. Ce n’est pas une punition. Il y a aussi les 2001 qui arrivent. La vérité d’un jour n’est pas celle du lendemain. Il est un peu dans le dur à Lyon, il aura un coup de fil après pour avoir des explications. » Le joueur de 20 ans a choisi la plus belle des manières pour faire face à cette situation forcément compliquée pour lui.

Cherki n'est pas mort à l'OL

L’entrée de Rayan Cherki… TROP HEUREUX DE LE VOIR COMME ÇA pic.twitter.com/UaRcmd1069 — Zack (@Zack_Nani) March 15, 2024

Sur le banc au moment du coup d'envoi lors du match de ce vendredi au Stadium, Rayan Cherki a attendu la 66e minute pour entrer en jeu à la place de Maitland-Niles. Et le moins que l'on puisse dire est que le numéro 18 de l'Olympique Lyonnais a répondu aux critiques. En l'espace de 15 minutes, et alors que son équipe était menée 2-1, Cherki a d'abord marqué le but de l'égalisation lyonnais (2-2, 77e), avant de faire la passe décisive sur le but d'O'Brien qui a donné la victoire à son équipe. Une réponse qui est évidemment à la hauteur des attentes placées en Rayan Cherki qui doit désormais confirmer tout cela pour retrouver une place de titulaire à Lyon et chez les Espoirs tricolores. Interrogé sur Prime Vidéo, Rayan Cherki a profité pour envoyer un message clair à Thierry Henry : « Le sélectionneur a raison, je n'ai pas été assez performant sur les derniers matchs. Ce soir, ça lui mettra un peu le sourire ». En attendant, il a retiré une belle épine dans le pied de son entraîneur, puisque l'OL n'est dorénavant plus tant que cela Lacazette dépendante.