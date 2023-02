Excellent et gratuit, l’OL tient la recrue parfaite

Dans : OL.

Souvent critiqué pour son recrutement, l’Olympique Lyonnais ne s’est pas trompé sur Dejan Lovren. Le défenseur central donne entière satisfaction depuis son retour cet hiver. Une très bonne pioche pour le club rhodanien. D’autant que son arrivée en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg n’a rien coûté.

Avant de faire ses preuves sur le terrain, Dejan Lovren suscitait quelques doutes. L’Olympique Lyonnais comptait sur un joueur âgé de 33 ans pour tenir sa défense. Et la direction, une fois de plus, faisait appel à un ancien de la maison, comme si la cellule de recrutement était en manque d’idées. Autant dire que le défenseur central était attendu au tournant. Résultat, Dejan Lovren donne entière satisfaction à Laurent Blanc.

Tout ce que Blanc réclamait

Le Croate apporte toutes les qualités réclamées par l’entraîneur, à savoir du caractère, de l’agressivité, de l’expérience et du leadership. Le voilà déjà intouchable au sein de l’arrière-garde où le renfort hivernal encadre les jeunes Castello Lukeba et Sinaly Diomandé. C’est aussi lui qui pousse les coups de gueule si nécessaire.

« C'est inacceptable, a en effet pesté Dejan Lovren après la défaite à Auxerre (2-1) vendredi. On n'a pas montré le caractère, on a lâché dans les 10 premières minutes en deuxième période et ça ne suffit pas, on n'a pas montré les couilles. (…) On joue bien contre les grandes équipes et quand on vient ici, je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas grands, mais on était nul en deuxième période. »

On peut penser que l’international croate ne ménage pas non plus ses coéquipiers dans le vestiaire. C’est donc une très bonne pioche pour le club rhodanien qui, d’après les chiffres communiqués par OL Groupe, n’a pas dépensé un centime pour son transfert. Le défenseur passé par Liverpool a été libéré de ses derniers mois de contrat au Zénith Saint-Pétersbourg. Une belle affaire à tous les niveaux.