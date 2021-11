EL : Slimani envoie l'OL en huitièmes !

Dans : OL.

Par Alexis Rose

4e journée de l'Europa League :

Groupama Stadium.

Olympique Lyonnais - Sparta Prague : 3-0.

Buts : Slimani (61e, 63e) et Toko Ekambi (90e+2) pour l'OL.

Grâce notamment à un doublé d’Islam Slimani, l’Olympique Lyonnais a dominé le Sparta Prague (3-0), tout en validant sa qualification pour la phase finale de l’Europa League.

Deux semaines après son incroyable remontada à Prague, le club rhodanien voulait confirmer son statut d'invincible en Europe. Sauf qu’après une première période marquée par des occasions de Shaqiri (8e) ou Slimani (29e) et un arrêt de Lopes (26e), l’OL rentrait bredouille à la pause. Mais au retour des vestiaires, Lyon revenait avec d’autres intentions. Et suite à une grosse opportunité d’Aouar (56e), c’est Slimani qui ouvrait la marque dans le but vide après avoir dribblé Nita dans la foulée d’un bon service de Cherki (1-0 à la 61e). Un premier but rapidement suivi d’un autre, puisque l’international algérien doublait la mise d’une tête décroisée après un centre de Caqueret (2-0 à la 63e).

En fin de match, Lyon alourdissait encore l'écart avec Toko Ekambi (3-0 à la 92e), bien servi par le jeune Barcola, et enchaînait donc une quatrième victoire en autant de journées en C3. Un sans-faute qui permet à l’équipe de Peter Bosz de sécuriser la première place du Groupe A. Car avec le nul entre Brondby et les Glasgow Rangers (1-1), Lyon a huit points d’avance sur le troisième à deux journées de la fin. Grâce à cette belle avance, l’OL valide d’ores et déjà son ticket pour les huitièmes de finale de l’Europa League.