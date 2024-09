EL ‍: L’OL éjecte Lovren et Lopes de sa liste

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL a décidé de se passer de trois joueurs poussés dehors pendant tout l'été en vue de ses matchs européens cette saison.

Resté à l’écart pendant la préparation, Anthony Lopes, Dejan Lovren et Paul Akouokou ne font vraiment pas partie des plans de Pierre Sage. Selon Olympique et Lyonnais, les trois joueurs n’ont pas été intégrés dans la liste du club pour la Ligue Europa, et dont la date limite était ce mercredi soir. Aucune chance donc pour ces trois joueurs de retrouver une place à travers les matchs européens, même si le sort devrait être le même pour le championnat. De quoi les inciter à un départ ou à une rupture de contrat à l’amiable avec l'OL ? Rien n’est moins sûr. A noter que Rayan Cherki n’est pas inscrit non plus sur la liste, mais il peut néanmoins se retrouver dans les joueurs convoqués en raison de son jeune âge et du fait qu’il soit formé au club, ce qui le met automatiquement dans la liste B.