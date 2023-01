El Arouch le martyr, les supporters de l'OL écoeurés

Dans : OL.

Lassé d'être snobé par le groupe pro, Mohamed El Arouch a des envies de départ. Une situation inacceptable pour les supporters de l'OL, lesquels en veulent à leur club de gâcher un talent prometteur au profit de cadres contestés et contestables.

Une véritable usine créatrice de joueurs de football. Voilà comment est perçu le florissant centre de formation de l'OL ces 20 dernières années. Les Gones ont sorti un très grand nombre de talents, figurant souvent sur le podium européen en la matière. Des jeunes éléments qui viennent parfois s'imposer en équipe première mais aussi garnir les rangs des autres formations françaises. Si l'OL a su capitaliser sur les Benzema, Fekir, Lacazette, d'autres joueurs ont été voir ailleurs très rapidement. Ce fut le cas d'Anthony Martial et plus récemment Willem Goebbels, Farès Bahlouli ou Pierre Kalulu. Un crève-coeur tant ils offraient beaucoup d'espoirs aux supporters de l'OL.

Laisser filer El Arouch serait une honte pour l'OL

Mohamed El Arouch pourrait être le prochain à déserter le Rhône. Le jeune milieu de 18 ans est pourtant le leader de la réserve en N2 et fut l'un des artisans de la victoire en coupe Gambardella l'année passée. Mais, cela n'a pas suffi à le voir intégrer le groupe professionnel que ce soit avec Peter Bosz ou Laurent Blanc. Ce dernier compte plus sur les cadres expérimentés pour ramener l'OL au premier plan. Mohamed El Arouch en a marre et l'a dit à qui veut l'entendre : si la situation n'évolue pas, il faudra le faire partir prochainement. Les supporters lyonnais, traumatisés par les départs précoces précédents, ne l'entendent pas de cette oreille et chargent leur club.

« Virez moi Blanc qu'on en parle plus. Comment peut-on compter autant sur JRA et Aouar qui ne foutent plus rien et le dernier part dans 6 mois », « #FreeElArouch. @JM_Aulas on ne te le pardonnera jamais, ça va être la guerre », peut-on lire sur les réseaux sociaux alors qu'une rumeur révèle un intérêt de l'OM pour le joueur. Il y a aussi des analyses plus détaillées qui enjoignent l'OL à envisager le prêt pour faire progresser El Arouch.

« Une demande légitime. Mais pour ça, il faut faire de la place car beaucoup de coachs ne veulent pas d'un groupe trop étoffé lors des séances. Et niveau milieu, on est déjà trop fourni. Le départ de Faivre doit lui permettre de prendre numériquement sa place à l’entraînement », « Il faut que l'OL trouve une solution, on ne peut pas le laisser partir. Sur ses coups francs, il met le ballon où il veut, il fait deux passes décisives vendredi (contre Sète en N2) », « Laurent Blanc veut du physique et de l'expérience. El Arouch est pétri de talent mais n'a pas ses deux qualités. Prêtons-le, et on verra ce qu'il peut faire en pro », développent les internautes. Pour l'heure, selon le site Olympique et Lyonnais, l'OL n'a reçu aucune offre et ne compte pas le laisser partir de toute manière. El Arouch est très apprécié de Jean-Michel Aulas. Cependant, le président de l'OL devra peut-être bien vite prouver son affection par des gestes forts sous peine d'une fin rapide de l'idylle.