Bruno Guimaraes à Rome cet hiver, panique à l'OL

Très impacté par le départ de Juninho cet hiver, Bruno Guimaraes est une cible de l’AS Roma de José Mourinho au mercato de janvier.

Et si le départ de Juninho provoquait des remous insoupçonnés à l’Olympique Lyonnais ? En conférence de presse quelques jours avant la trêve hivernale, Bruno Guimaraes avait reconnu que le départ du directeur sportif de l’OL pesait fortement sur son moral. « J’étais triste, c’est lui qui est allé me chercher. J’aime beaucoup Juninho car comme moi il aime les défis. Je suis toujours à ses côtés, c’est lui qui va décider. Quand il l’a annoncé, on était triste » expliquait Bruno Guimaraes, qui doit son transfert en Europe, à l'Olympique Lyonnais, à Juninho et à personne d’autre. Avec le départ de « Juni », certains joueurs pourraient se poser des questions sur leur avenir. C’est notamment le cas de Bruno Guimaraes, qui fait en plus l’objet d’un intérêt concret de l’AS Roma selon les informations relayées par Globo Esporte.

Rome propose 30 millions d'euros, Lyon refuse

🔎 Bruno Guimarães (24 anos) entre jogadores do Lyon na temp. 21/22:



1° em assists (4)

1° em acerto passe longo (73%)

1° em acerto no drible (78%)

1° em desarmes (46)

1° em duelos ganhos (160)

2° em passes decisivos (28)

2° em bolas recuperadas (134)

2° em Nota SofaScore (7.19) pic.twitter.com/lKK4iMlzfR — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) December 23, 2021

Le média brésilien, qui cite des sources en Italie, affirme que la Roma de José Mourinho est très intéressée par la venue de Bruno Guimaraes. Le « Special One » a indiqué à ses dirigeants qu’il souhaitait impérativement recruter un milieu défensif au mois de janvier. Le nom de Bruno Guimaraes a été coché par la direction sportive de la Roma, qui pourrait signer un gros chèque à l’OL pour conclure ce deal et satisfaire les exigences de l’entraîneur portugais. Certains éléments chiffrés ont déjà fuité. L’AS Roma est prête à poser 30 millions d’euros sur la table pour recruter Bruno Guimaraes, une somme colossale mais encore insuffisante aux yeux de Jean-Michel Aulas. Et pour cause, le président de l’OL réclame 45 millions d’euros pour vendre Bruno Guimaraes dès le mercato hivernal. Reste maintenant à voir qui remportera cette partie de poker menteur. Surtout, il sera intéressant de voir si Lyon est en capacité de combler le départ de Bruno Guimaraes dans l’immédiat en cas de départ inattendu du Brésilien dès cet hiver…