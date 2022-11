Depay libre au mercato, l’OL n’est pas dans le coup

Dans : OL.

Absent des plans de l’entraîneur Xavi cette saison, Memphis Depay devrait quitter le FC Barcelone en janvier. L’attaquant blaugrana pourrait être libéré de ses derniers mois de contrat. Une occasion dont l’Olympique Lyonnais ne profitera pas.

Au Qatar, Memphis Depay jouera plus qu’une Coupe du monde. Son avenir sera également en jeu compte tenu de sa situation en Catalogne. Sans parler de ses blessures, l'attaquant du FC Barcelone bénéficie d’un faible temps de jeu. Le Néerlandais de 28 ans n’entre pas dans les plans de l’entraîneur Xavi malgré sa capacité à évoluer en pointe ou sur le côté gauche. Autant dire que le technicien ne le retiendra pas. Idem en ce qui concerne la direction, impatiente de le pousser vers la sortie afin de diminuer la masse salariale qui pose tant de problèmes.

Un départ cet hiver semble inévitable pour Memphis Depay, dont les performances au Mondial 2022 définiront la liste de ses courtisans. Pour le moment, le Barça, qui serait prêt à libérer son joueur de ses derniers mois de contrat, n’a reçu aucune offre concrète pour son attaquant. On parlait récemment d’un intérêt du FC Séville. Mais d’après le quotidien Sport, l’international néerlandais a de grandes chances d’atterrir en Angleterre. Chelsea, Arsenal et son ancien club de Manchester United seraient intéressés mais n’auraient pas encore entamé de discussions.

C'est bien fini entre l'OL et Depay

Ces trois pensionnaires de Premier League pourraient bien attendre de voir où en est Memphis Depay pendant la Coupe du monde, lui qui n’a plus joué avec le Barça depuis la mi-septembre. Une chose est sûre, c’est que l’Olympique Lyonnais n’a plus rien à voir avec ce dossier. Quelques rumeurs évoquaient un possible retour de l’ancien Gone. Mais le club rhodanien, sans doute incapable de rivaliser avec les Anglais niveau salaire, a apparemment tourné la page Memphis Depay de manière définitive.