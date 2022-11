Cristiano Ronaldo à l’OL, Laurent Blanc y croit

Dans : OL.

Ambitieux avant le mercato hivernal, Laurent Blanc voit grand pour son équipe. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais réclame les signatures de joueurs de haut niveau comme Cristiano Ronaldo. La piste peut paraître complètement folle, mais le club rhodanien a tout prévu pour ce gros coup.

Réputé pour son exigence, Laurent Blanc a sûrement obtenu des garanties avant de s’engager avec l’Olympique Lyonnais. On peut penser que le nouvel entraîneur des Gones a négocié la possibilité de renforcer l’effectif en janvier prochain. Et ce malgré son timide démenti en conférence de presse. « Le mercato, je n'y ai pas pensé une seule seconde car ce n'est pas encore ouvert et ensuite on a beaucoup de choses à faire, a répondu le Cévenol mercredi. C'est avec 90% de ce groupe qu'on va faire la saison. »

Deux plans pour attirer CR7

De quoi ouvrir la porte à certains ajustements. D’ailleurs, Le Quotidien du Sport croit savoir que Laurent Blanc réclame une recrue par ligne. L’ancien coach du Paris Saint-Germain, dans un mercato de rêve, imaginerait son groupe avec le défenseur parisien Presnel Kimpembe, le milieu monégasque Youssouf Fofana et la star Cristiano Ronaldo ! A priori, les deux premières pistes semblent inaccessibles.

En revanche, l’Olympique Lyonnais aurait un réel espoir concernant l’attaquant de Manchester United. Ce n’est un secret pour personne, le Portugais veut quitter les Red Devils, dont le manager Erik Ten Hag apprécie le profil de Moussa Dembélé. Le club rhodanien aimerait donc en profiter pour réaliser un échange entre ces deux joueurs bientôt en fin de contrat. Vient ensuite le problème de l’énorme salaire de CR7.

Pour le résoudre, Lyon pourrait demander à Manchester United de prendre en charge une grande partie. Ou tout simplement solliciter un prêt avec option d’achat en cas de qualification pour la Ligue des Champions, sachant que les Mancuniens peuvent prolonger le contrat de Cristiano Ronaldo d’une année via une option. Dans cette deuxième hypothèse, Moussa Dembélé rejoindrait le club anglais gratuitement cet hiver. Reste à savoir ce qu’en penseraient les dirigeants mancuniens et surtout le quintuple Ballon d’Or qui, malgré ses 37 ans, n’a pas fait une croix sur le football de très haut niveau.