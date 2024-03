Cherki trop fort, ce joueur de l'OL n'en revient pas

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Annoncé comme le plus grand talent de la formation lyonnaise ces 10 dernières années, Rayan Cherki peine toutefois à s'installer dans le onze titulaire de l'OL. Son cas divise et certains parlent déjà de joueur surcoté. Malick Fofana n'est pas d'accord avec cette affirmation.

L'OL a sûrement été le plus grand mystère du football européen pendant la première partie de saison. Le club rhodanien était lanterne rouge de Ligue 1 avec seulement 7 points en 14 journées. Un bilan catastrophique malgré un effectif composé de talents reconnus comme Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso, Maxence Caqueret ou Rayan Cherki. Depuis, l'OL a su réagir et atteindre un classement plus conforme à sa réputation (10e). Un retour en forme qui n'étonne pas Malick Fofana. Recruté en janvier à la Gantoise, le Belge était impressionné d'intégrer un vestiaire aussi qualitatif que celui de l'OL.

Cherki, le meilleur talent lyonnais pour Fofana

L'émotion de Fofana a été décuplée par le mercato hivernal, lequel a ramené une star comme Nemanja Matic à l'OL. Les entraînements lyonnais sont bien différents de ceux de la Gantoise pour Malick Fofana. Interrogé par la DH les Sports sur son intégration à Lyon, le jeune homme de 18 ans a du donner le nom du joueur qui l'avait le plus impressionné. Matic ? Lacazette ? Non, c'est le tant décrié Rayan Cherki à la technique époustouflante qui l'a marqué personnellement.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Malick Fofana 🎭 (@malick_fofana7)

« À l’entraînement, je dirais Rayan Cherki. Quel talent, techniquement ! Quand je l’ai vu, je me suis dit qu’il était incroyable. C’est le plus fort. Pied gauche, pied droit, il est d’une simplicité... », a t-il révélé au journal sportif belge. Un aveu d'autant plus intéressant que Rayan Cherki est un concurrent direct du jeune belge en attaque. Voilà qui calmera peut-être les détracteurs de Cherki, lequel a montré un peu de qualité ces dernières semaines avec l'OL puis avec l'Equipe de France Espoirs.