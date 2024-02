CdF ‍: Perri qualifie l'OL en demi-finales ‍!

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Coupe de France, quart de finale

Groupama Stadium

OL-Strasbourg 0-0 (4 tab à 3)

Tirs au but réussis pour l'OL : Caqueret, Orban, Maitland-Niles, Cherki

Tirs au but réussis pour Strasbourg : Diarra, Sissoko, Emegha

Pendant 90 minutes, l'OL a buté sur la défense de Strasbourg et le match s'est fini sur le score de 0-0. Finalement, l'OL s'en sortait aux tirs au but grâce à un très bon Lucas Perri.

Avec Strasbourg, l'OL retrouvait une équipe plus malade qu'elle en ce moment. Les Alsaciens restaient sur 4 défaites de rang en Ligue 1 et Patrick Vieira décidait d'aligner une défense à 5. Un bloc strasbourgeois très compact sur lequel l'OL se cassait les dents en première période. Les Gones avaient très peu d'occasions franches à exploiter. Ils ne cadraient pas une seule frappe en 45 minutes comme leurs adversaires d'ailleurs. Après ce premier acte décevant, Lyon tentait d'accélérer le tempo. La domination rhodanienne était totale avec quelques belles situations. Benrahma trouvait le poteau sur un corner direct (56e). Bellaarouch était lui impérial devant Orban (81e), entré à la place de Lacazette. Strasbourg tenait le 0-0 et les deux équipes se dirigeaient vers la séance de tirs au but.

🏁 Fin du temps réglementaire !



Nos Gones devront aller arracher cette qualification lors de la séance de tirs au but ! 👊



Allez les gars ! 🙌🔴🔵



0-0 #OLRCSA pic.twitter.com/o7A3vQt8wH — Olympique Lyonnais (@OL) February 27, 2024

Le portier de la Seleçao Lucas Perri venait stopper le premier tir alsacien de Delaine. Les quatre premiers tireurs lyonnais marquaient tous. Le cinquième tireur alsacien Lucas Perrin envoyait le ballon au-dessus pour qualifier l'OL. Sans convaincre totalement, l'OL est en demi-finales et poursuit son rêve de qualification européenne.