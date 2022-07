Caqueret l'annonce, il va prendre du galon à l'OL

Dans : OL.

Elle a été attendue, elle est finalement arrivée. Il s'agit de la prolongation de Maxence Caqueret à l'OL jusqu'en 2026. Le milieu lyonnais aime son club formateur et il entend bien mener les Gones vers de grandes choses dans les prochaines années.

A l'OL, l'été 2022 annonce un retour aux sources peut-être salvateur. Alexandre Lacazette, puis ce vendredi Corentin Tolisso ont resigné pour leur club formateur. Deux joueurs, symboles de la qualité de la formation lyonnaise, qui viennent renforcer l'identité rhodanienne du dernier huitième de Ligue 1. Deux tauliers des années 2010 qui vont épauler les nouveaux patrons de l'effectif comme par exemple Maxence Caqueret. Depuis deux ans, beaucoup s'accordent à dire que le milieu de terrain est l'un des éléments clés de l'OL. Un véritable joyau qui n'a pas échappé aux prestigieux clubs étrangers comme le Milan AC, bien décidés à l'arracher au mercato estival.

Caqueret se sent l'âme d'un capitaine de l'OL

Cela aurait pu être une possibilité réelle mais Caqueret a finalement prolongé son contrat à Lyon sur le long terme, plus précisément jusqu'en 2026. Flatté par l'intérêt des grosses écuries européennes, Caqueret ne pouvait pas quitter l'OL qu'il considère comme « son club de cœur, celui qu’il aime, celui de toute sa vie. Le club de sa ville et celui de sa famille », comme il l'a confié dans un entretien à LeFootLyon. Et ce, malgré un dernier exercice difficile sur le plan collectif mais qui lui donne l'envie de remettre son club au sommet. Une tâche à accomplir en tant que leader sur le terrain, dans le vestiaire voire comme futur capitaine.

« Le président et l’ensemble du club me donnent une énorme confiance pour relancer le club. C’est une grande fierté pour moi et je vais tout faire pour rendre cette confiance. Ce qui me plaît, c’est qu’on a pu s’apercevoir de nos erreurs, que ce soit les dirigeants ou les joueurs. C’est important de reconnaître ses erreurs afin de repartir sur des meilleures bases afin de remettre l’équipe en haut de l’affiche. J’ai connu le capitanat dans toutes les catégories de jeunes. On a pu en discuter avec le club, mais je ne mets pas la pression là-dessus. Si j’ai le brassard de l’OL un jour, je le porterai avec joie et avec grande fierté. [...] Certes, avec les pros, ce serait la plus haute marche, mais ce n’est pas quelque chose qui me dérangerait. Je vais tout faire pour être ce cadre du vestiaire, un porte-parole et un taulier de l’équipe », a t-il confié. En tout cas, les arrivées de ses aînés Lacazette et Tolisso ne semblent pas du tout l'intimider.