Ça négocie fort pour Hojbjerg, l'OL dévoile son plan B

À la recherche d'un milieu de terrain, l'Olympique Lyonnais espère boucler ce renfort pour son entrejeu d'ici la fin du mercato hivernal. Un joueur prometteur brésilien est pisté, en plus de Pierre-Emile Højbjerg.

Lyon est très actif depuis l'ouverture de ce marché des transferts. Nemanja Matic est arrivé pour apporter de l'expérience au milieu de terrain mais pourtant, la direction recherche encore d'autres renforts. Les Gones ont encore jusqu'au 1er février pour enregistrer d'autres arrivées. Récemment, le nom de Pierre-Emile Højbjerg est associé à l'OL. Les dirigeants de Tottenham ont été contactés au sujet du Danois. Mais d'après les informations de Foot Mercato, le joueur de 28 ans n'est pas la seule piste des Lyonnais. Le club rhodanien suit également André Trindade. Le joueur évolue au sein de son club formateur de Fluminense depuis 2020. Après plus de 160 matchs disputés, il est devenu un taulier au Brésil, à tel point qu'il compte désormais 4 apparitions avec la Seleçao.

En plus de Hojbjerg, l'OL active une piste brésilienne

Le joueur de 22 ans a un profil qui pourrait faire beaucoup de bien à l'OL. Mais son prix risque d'être trop élevé pour espérer finaliser un transfert cet hiver. André Trindade est évalué à 25 millions d'euros sur le site spécialisé Transfermarkt. Pour satisfaire les exigences financières de Fluminense, l'OL devra assurément proposer une somme bien plus importante. Et après toutes les dépenses effectuées, il semble peu probable que John Textor fasse une folie. Lyon devrait ainsi probablement se rabattre sur sa première piste, Pierre-Emile Höjbjerg, qui est en quête de plus de temps de jeu afin de participer à l'Euro 2024 avec le Danemark. Car si l'ancien milieu de Southampton a disputé 20 matchs de Premier League cette saison avec les Spurs, il est très souvent remplaçant. Un départ à Lyon pourrait être intéressant, surtout si l'OL parvient rapidement à obtenir son maintien en Ligue 1.