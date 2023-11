Bruno Genesio à l'OL, c'est non ‍!

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Depuis le coup de sifflet final du match OL-Lille, le nom de Bruno Genesio circule pour remplacer Fabio Grosso au poste d'entraîneur. Mais un proche affirme que cela ne sera pas le cas.

Quelques jours après son départ du Stade Rennais, Bruno Genesio était dans les tribunes du Groupama Stadium afin d'assister au match entre Lyon et le LOSC. Après le naufrage de l'OL, la possibilité de voir l'entraîneur français faire son retour sur le banc lyonnais, quatre ans après son départ en fin de saison, a été très largement évoquée. Mais, à en croire Raymond Domenech, proche de l'ancien coach de Rennes, cette idée n'effleure pas du tout l'esprit de Bruno Genesio. Répondant à Carine Galli sur la chaîne L'Equipe, le patron du syndicat des entraîneurs (UNECATEF) avoue en avoir directement parlé avec le premier intéressé et lui avoir donné un avis pour le moins franc et massif concernant une éventuelle offre transmise par John Textor pour succéder à Fabio Grosso.

Genesio et l'OL, ce n'est pas possible actuellement

Répondant à une question sur ce qu'il avait dit à Bruno Genesio, Raymond Domenech n'a pas tourné autour du pot. « Si j’en ai parlé avec lui de revenir à l’OL ? Oui. Je lui ai conseillé de ne surtout pas y aller. Si ça le titille ? Non pas du tout ! Moi, je n’y crois pas en tout cas », a confié l'ancien joueur et entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Pour Ludovic Obraniak, il est clair que Bruno Genesio ne peut pas se lancer aussi vite dans le challenge que sera le maintien de l'Olympique Lyonnais en Ligue 1. « Vu son état de fatigue, je ne suis pas certain que cela le tente », a précisé le consultant de la chaîne sportive. John Textor, qui est attendu en France pour le passage de l'OL devant la DNCG, ce mardi, n'envisageait pas la semaine passée de virer l'entraîneur italien. Mais le triste spectacle proposé par Anthony Lopes et ses coéquipiers contre Lille, et le coaching chaotique de Fabio Grosso pourraient décider l'homme d'affaires américain à appuyer sur le bouton rouge signifiant l'expulsion de son coach.