Bosz choque l'OL avec Toko-Ekambi

Par Corentin Facy

Présent mercredi en conférence de presse, Peter Bosz a fait une annonce surprenante au sujet de Karl Toko-Ekambi.

Malgré les incidents entre certains supporters et Karl Toko-Ekambi la saison dernière, Peter Bosz a fait le choix de nommer l’international camerounais parmi ses vice-capitaines pour la saison à venir à l'Olympique Lyonnais. « Je travaille depuis plus d’un an avec Karl et c’est un leader dans le vestiaire. Pour être un de mes capitaines c’est important. Je ne vais pas donner toutes les raisons mais sur le terrain il est un leader également » a soufflé Peter Bosz, dont l’annonce a surpris. Karl Toko-Ekambi sera donc l’un des vice-capitaines de l’OL en compagnie de Tolisso et de Lopes derrière le n°1, Alexandre Lacazette. Une annonce qui n’a pas manqué de choquer une frange des supporters lyonnais sur les réseaux sociaux, certains n’ayant pas oublié l’altercation entre Karl Toko-Ekambi et une partie du Groupama Stadium la saison dernière.

Toko-Ekambi parmi les capitaines de l'OL

« Clairement faut pas trop rêver pour que Toko parte cette saison… », « Bosz nous les brise avec son Toko pourrave », « Toko qu'il dégage ! Caqueret vice-capitaine ! On est où là ? », « Quand je vois Karl Toko-Ekambi capitaine, je dois avouer que j'ai beaucoup de mal... Mais bon, espérons que cette responsabilisation l'aidera », « Toko Ekambi ne devrait plus porter le maillot de l’OL et on le met vice-capitaine… » ou encore « Donc Toko-Ekambi va rester… » ont publié plusieurs supporters de l’Olympique Lyonnais sur les réseaux sociaux, où la promotion du Camerounais ne fait clairement pas l’unanimité au point que le nom de l'attaquant lyonnais s'est retrouvé en top tweet. Un nouveau choix polémique pour Peter Bosz, toujours contesté à l’OL après une première saison extrêmement décevante, conclue en dehors des places européens et dont le moindre choix, même celui d’un troisième capitaine, est à même d’embraser les supporters du club rhodanien.