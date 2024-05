Benzema à l'OL, Textor prépare le coup du siècle

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Karim Benzema s'est invité à la finale de la Coupe de France contre le PSG en réalisant une vidéo de soutien à l'Olympique Lyonnais. De quoi relancer les rumeurs sur le retour de KB9.

Les joueurs lyonnais n’ont pas répondu à la demande de Karim Benzema qui leur avait demandé « d’éteindre le PSG », mais le retour du Ballon d’Or 2022 dans l’actualité de l’OL a fait grand bruit du côté de la capitale des Gaules. Au moment où l'avenir du Nueve du côté de l'Arabie Saoudite est incertain, sa relation avec les dirigeants d'Ittihad Club s'étant tendue ces derniers mois. C'est dans ce contexte, et même si Karim Benzema a encore deux ans d'un contrat très rémunérateur avec l'équipe de Saudi Pro League, que la rumeur s'intensifie sur la possibilité qu'à 36 ans, et quinze ans après avoir quitté Lyon pour le Real Madrid, KB9 pourrait revenir pour une dernière danse avec son club formateur. Mais pour cela, John Textor va devoir sortir le chéquier ou bien trouver un moyen de financer ce come-back de Benzema, lequel serait évidemment la tête d'affiche de l'OL, mais également de la Ligue 1 au moment où Kylian Mbappé quitte le PSG.

Benzema, nouvelle tête d'affiche de l'OL et de la Ligue 1

On vous avait bien dit de rester connectés toute la journée 👀



Merci @Benzema 🙏🏼❤️💙#OLPSG pic.twitter.com/UAhwTHnl48 — Olympique Lyonnais (@OL) May 25, 2024

Cette semaine, la presse espagnole avait déjà évoqué ce possible retour de l'attaquant français à l'Olympique Lyonnais, mais cette fois, c'est Le Quotidien du Sport qui revient sur cette hypothèse tout de même difficile à envisager compte tenu de l'écart salarial entre ce que peut proposer un club saoudien et un club de Ligue 1, même comme l'OL. Mais le média révèle que John Textor serait en train de travailler à une offre capable de permettre cette signature de prestige au mercato 2024. « A Lyon, John Textor est emballé par le projet et serait en train de monter un plan complexe, avec des primes importantes et des discussions sur le droit à l’image du Français, pour faciliter un transfert. Le fait que l’OL se soit qualifié pour la Ligue Europa a été un élément déclencheur. A ce jour, un retour de Karim Benzema à Lyon n’est plus un simple fantasme », explique le média sportif, qui affirme que sur le plan salarial Benzema gagne actuellement cinq fois plus qu'Alexandre Lacazette, mais que le Ballon d'Or 2022 serait disposé à faire un gros effort.