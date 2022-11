Avec Laurent Blanc, l’OL supprime les ballons

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Mécontent du niveau physique de ses joueurs, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais Laurent Blanc a prévu une nouvelle préparation pendant la trêve Coupe du monde. Résultat, les coéquipiers de Castello Lukeba sentent une grande différence par rapport aux méthodes de Peter Bosz.

L’Olympique Lyonnais reverra-t-il ses concurrents au classement ? Rien n’est moins sûr étant donné le retard accumulé en première partie de saison. Le club rhodanien, qui avait terminé le précédent exercice à la huitième place, occupe la même position après 15 journées de Ligue 1. Dix points le séparent déjà du podium et du troisième rang de Rennes. Autant dire que les Gones devront réaliser une deuxième partie de saison beaucoup plus aboutie. Ce qui n’a pas l’air d’effrayer le jeune Castello Lukeba.

Lukeba croit toujours à l'Europe

« On sait qu'on reste sur de mauvais résultats. Finir la saison dernière huitième, ce n'est pas acceptable pour le club, a reconnu le défenseur central lors d’un live Instagram sur le compte de l’Olympique Lyonnais. Je suis un compétiteur alors, je cherche à viser plus haut. Je pense que le mieux serait d'ambitionner une place européenne en étant lucide et en accord avec ce qu'on propose, tout en prenant en compte notre effectif. » Pour réussir la remontée espérée, Laurent Blanc pense connaître la recette.

Le successeur de Peter Bosz n’est pas satisfait du niveau physique de son groupe, d’où la nouvelle préparation organisée pendant le stage en Espagne. « Ce sont deux visions du football différentes, a comparé Castello Lukeba. Avec Laurent Blanc, c'est plus ce que l'on connaît, la méthode française. Il y a beaucoup de physique sans ballon, alors qu'avec Peter Bosz, c'était plus avec la balle. Ce sont deux entraînements différents et forcément, lorsqu'on travaille sans ballon, on va plus ressentir la fatigue. » Comme prévu, le Cévenol ne ménage pas ses hommes.