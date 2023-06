Aulas parti, Tony Parker futur patron de l'OL ‍?

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Un temps très proche de Jean-Michel Aulas et vu comme son successeur à la tête de l'OL, Tony Parker s'est finalement mis en retrait avec la venue de John Textor. Toutefois, l'ancien basketteur se montre élogieux envers l'Américain et ouvre la porte à un retour à l'OL.

Tony Parker président exécutif de l'OL dans un futur proche, l'idée ressurgit en cette fin de saison 2022-2023. Deux ans auparavant, ce plan était clairement dans l'air du temps alors que l'ASVEL dirigée par l'ancien basketteur se rapprochait clairement de l'OL de Jean-Michel Aulas. Les deux hommes semblaient complices et beaucoup voyaient un processus de filiation naître. Mais, l'arrivée de John Textor dans le Rhône en 2022 a bouleversé ce scénario. L'homme d'affaires américain a racheté le club en décembre 2022 et, dans la foulée, Tony Parker s'est mis en retrait de l'OL.

Parker vers un rôle plus important à l'OL ?

Tony Parker était-il en désaccord avec ce choix de confier les clés du club à John Textor ? Six mois plus tard, l'ancien joueur des Spurs de San Antonio a enfin pris la parole. Convié au musée national du sport de Nice pour recevoir le titre de légende, il a été interrogé sur la prise de pouvoir de l'Américain après le départ de Jean-Michel Aulas le mois dernier. Contrairement aux rumeurs, Parker s'est dit satisfait de l'apport des Américains à l'OL. Ambassadeur du club lyonnais pendant encore un an, Parker a même suggéré que son rôle pourrait s'étoffer à l'avenir.

« Ils sont ambitieux et ils veulent faire de belles choses avec cette équipe. Ce n'est pas facile de passer derrière Jean-Michel Aulas ! Après les discussions que j'ai eues avec eux, je sais qu'ils ont envie de bien faire et qu'ils ont envie de construire de belles choses. Tout ça me va bien puisque, nous aussi, on est ambitieux à l'ASVEL. […] Moi pour l'instant, je me concentre sur l'ASVEL. Après, on verra avec les Américains, on aura des discussions pour savoir s'ils veulent que je sois plus impliqué. En tout cas, je suis toujours ambassadeur de l'OL, il me reste un an de contrat et je m'entends très bien avec eux. On verra comment ça passera pour la suite », a t-il indiqué. Rappelons que John Textor cherche encore un président exécutif pour l'OL qui puisse être déjà basé à Lyon. Présent comme actionnaire à l'ASVEL depuis 2009, Tony Parker a tout du profil adéquat.