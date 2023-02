Aulas et son ADN OL, l'attaque de Lacazette

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Ce mercredi soir, l'OL reçoit le Stade Brestois en Ligue 1. Un match de nouveau très important pour les Gones de Laurent Blanc.

L'OL doit entamer une énorme remontée au classement dans les prochaines semaines pour espérer arracher une place européenne en fin de saison. Cela ne sera pas chose aisée au vu de la concurrence en Ligue 1. Ce mercredi soir, l'OL a l'occasion d'enchainer à domicile face à Brest, quelques jours après avoir battu Ajaccio. Encore une fois lors de cette rencontre, Alexandre Lacazette aura été décisif, marquant son 15ème but de le saison toutes compétitions confondues. L'ancien joueur d'Arsenal, revenu au club l'été dernier, est forcément déçu du début de saison des Gones. Il est également lassé des gens qui lui rabâchent l'importance de l'ADN OL.

Lacazette met les points sur les I à l'OL

#Lacazette💬 : "Nous avions forcément cet ADN parce que nous étions quasiment tous issus du centre et nous avions compris le projet, mais là, même si nous sommes encore nombreux à avoir été formés ici, la plupart des joueurs sont très jeunes et encore en période d’apprentissage." — Inside Gones (@InsideGones) February 1, 2023

Lors d'un entretien accordé à So Foot, l'attaquant de l'OL n'a en effet pas fait dans la langue de bois sur le sujet. Lacazette ne veut plus en entendre parler et invite tout le monde à passer à autre chose... « À mon époque, on avait beaucoup d’anciens pour nous épauler et moins de pression sur les épaules. Donc ce truc de “l’ADN lyonnais” faut arrêter, d’autant qu’en grandissant, j’ai aussi compris que ce n’était pas toujours plaisant pour les autres joueurs. L’identité lyonnaise ? Je pense qu’il faut arrêter avec ça. On l’a eue parce qu’à une période où le club allait mal, on a utilisé beaucoup de joueurs du centre et ça a permis à l’équipe de rester en haut », a notamment indiqué Alexandre Lacazette, un peu exaspéré d'entendre toujours la même chose autour de l'ADN OL. Pas de quoi forcément faire plaisir aux fans rhodaniens mais aussi à Jean-Michel Aulas, qui avait fait de l'ADN OL l'une des ses fondations pour son projet lyonnais...