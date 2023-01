Aulas coule l’OL, Textor appelé à l’aide

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Le président Jean-Michel Aulas a beau se montrer rassurant, les choix de l’Olympique Lyonnais continuent d’inquiéter les supporters. La direction a clairement perdu la confiance du public qui attend des changements de la part du patron John Textor.

Une victoire à Ajaccio (2-0) dimanche, des recrues en approche, un discours optimiste du président Jean-Michel Aulas… On pourrait presque penser que tout va bien à l’Olympique Lyonnais. La situation est pourtant loin d’être idéale, surtout aux yeux des fans qui ne comprennent pas la gestion de la direction. Il faut dire que le club rhodanien, qui n’a pas toujours pris les bonnes décisions sur le marché des transferts, donne l’impression de réagir dans l’urgence. D’où le coup de gueule du Café du Commerce, le groupe de supporters remonté contre les dirigeants.

Jean-Michel Aulas : « Contrairement à ce qui est dit, Bruno Cheyrou est hypercompétent. Ma volonté est qu’il prenne le poste de directeur sportif. Et on cherche avec Vincent une sorte de conseiller sportif, qui soit un très grand ancien joueur. » (@lemondefr) pic.twitter.com/NoJfLaxuEK — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) January 29, 2023

« Du côté des officiers qui tiennent la barre, c'est le grand déni, a dénoncé l’association sur son site officiel. Même avec de l'eau jusqu'au cou, ils gardent le cap. Jean-Michel Aulas est toujours sur la défensive (comme le prouve son interview hors-sol dans Le Monde), et continue de parler de solutions dont personne ne voit les effets. Derrière lui, Vincent Ponsot (dont les qualités humaines ont été rappelées par une plainte récente de Sara Gunnarsdottir) et Bruno Cheyrou (Monsieur Anodin) se cachent, mais les supporters ne sont plus dupes. »

« Si Textor ne colmate pas les brèches… »

« A force de se voir comme une entreprise cotée en bourse, à force de vendre les meilleurs joueurs et de garder les moins bons, à force de manquer d'idées - on n'osera dire de compétences - sur les recrutements, l'OL ne peut que continuer de sombrer, peut-on lire dans l’édito. Alors, si rien ne change, si John Textor, lui non plus, ne colmate pas les brèches, le naufrage va continuer. L'Olympique Lyonnais deviendra durablement un club moyen, avec un effectif moyen... au niveau de sa direction, finalement. » Difficile de contredire cette tendance étant donné que les Gones ne jouent plus les premiers rôles en Ligue 1.