OL : Aubameyang, le pari fou du mercato ?

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Pierre-Emerick Aubameyang n'est plus un incontournable à Arsenal, au point de peut-être partir en janvier. Les candidats pour l'accueillir sont nombreux, notamment le FC Barcelone. Les bookmakers ont étudié le sujet et, surprise, le nom de l'OL ressort.

Principal artificier des Gunners depuis son arrivée en janvier 2018 avec 92 buts en 163 matches, Pierre-Emerick Aubameyang n'est pourtant plus l'homme sur lequel compte Arsenal. Il a perdu son brassard de capitaine, ses apparitions sur le terrain sont moins nombreuses et surtout il n'est plus exclu au sein du club de le vendre. Le Gabonais va rendre le marché des transferts très intense au mois de janvier car ses prétendants ne manquent pas. Parmi eux, le FC Barcelone semble vraiment sur le coup, ayant déjà approché cet été l'attaquant d'Arsenal. L'incertitude reste tout de même de mise concernant le club et même le pays dans lequel sera Aubameyang le 31 janvier à minuit.

Barcelone, Newcastle et...l'OL comme possibles destinations

Qui dit incertitude, dit paris. Qui dit paris, dit bookmakers notamment en Angleterre. Les bookmakers de la société de paris Betfair se sont ainsi lancés dans des pronostics concernant la possible destination d'Aubameyang. Pour eux, en cas de départ, le Gabonais irait d'abord au Barça avec une côte de 4,5. Vient ensuite Newcastle, le nouveau riche du football anglais avec 7,5. La troisième destination possible selon les côtes est plus surprenante avec l'Olympique Lyonnais à 11 contre un. Les Lyonnais, en recherche d'un attaquant, pourraient être ravis de voir un attaquant du niveau d'Aubameyang venir dans le Rhône malgré son passé de Stéphanois. Toutefois, l'option paraît peu crédible, en terme de salaire, et par le fait que l'attaquant d'Arsenal joue la CAN avec le Gabon en janvier. Enfin, pour bien éteindre les derniers espoirs lyonnais, Aubameyang restant à Arsenal reste la solution la plus probable aux yeux des bookmakers avec une faible côte de 1,40.