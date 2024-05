Après la finale, l’OL n’en aura pas fini avec le PSG

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Grand favori avant la finale de la Coupe de France samedi, le Paris Saint-Germain s’apprête à défier un Olympique Lyonnais en confiance. Du côté rhodanien, le défenseur central Jake O’Brien croit au sacre ce week-end, et bien plus encore.

Il n’y a pas si longtemps, beaucoup craignaient une finale de Coupe de France à sens unique. Mais le contexte a bien changé depuis quelques jours. Pendant que le Paris Saint-Germain lutte pour garder ses joueurs impliqués, l’Olympique Lyonnais avance sur une incroyable dynamique. Sa qualification arrachée pour la Ligue Europa vient encore augmenter le capital confiance du groupe. Les coéquipiers de Jake O’Brien n’ont donc aucun complexe.

‘It’s crazy’: Jake O’Brien, the Irishman at the heart of Lyon’s miracle season https://t.co/hgKcuwaHYC — Guardian sport (@guardian_sport) May 23, 2024

« C'est le plus grand match de ma carrière, a confié le défenseur central au Guardian. On est dans une très bonne période pour y parvenir. On a les supporters derrière nous et une bonne atmosphère dans l'équipe. Le PSG sera le grand favori, comme ils le sont toujours, mais je ne peux envisager qu'une victoire pour nous. Je suis sûr que mes coéquipiers pensent la même chose. On a les qualités et les joueurs pour le faire. »

O'Brien vise la suprématie du PSG

Et l’Irlandais ne se voit pas seulement soulever la Coupe de France samedi. Ambitieux, l’ancien joueur de Crystal Palace rêve de détrôner le Paris Saint-Germain dans les années à venir. « Sur le long terme, on doit pousser parce que c'est un club historique, on doit gagner des titres, a osé le Lyonnais. On doit lutter plus haut et concurrencer le PSG, c'est très important. Cela peut commencer ce week-end. »

Une telle trajectoire permettrait à Jake O’Brien d’évoluer sur le plan individuel, lui qui ne doute pas de sa marge de progression. « Cela ne sert à rien de dire que je suis un produit fini parce que ce n'est pas le cas. Il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles je peux travailler. C'est excitant de voir jusqu'où je peux aller à partir d'ici. Il n'y a pas de meilleur club que Lyon pour le faire », s’est réjoui l’étonnant renfort de l’été dernier.