Anthony Lopes homme du match, l'OL choque ses supporters

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a remporté dimanche à Montpellier une précieuse victoire alors que le match était mal embarqué. Anthony Lopes a joué un grand rôle durant cette rencontre.

Le gardien de but de l'OL a passé 90 minutes contrastées à la Mosson, puisque si sa responsabilité a été engagée sur l'ouverture du score de Montpellier, Lopes se montrant trop court, il a sauvé d'un arrêt monstrueux le 2-0 alors qu'Adams pouvait tuer le suspense. Alors, via les réseaux sociaux, le compte officiel de l'Olympique Lyonnais a proposé de mettre Anthony Lopes dans la liste des trois joueurs en lice pour le titre d'homme du match avec face à lui Alexandre Lacazette et Maxence Caqueret. Il n'y a pas eu de suspense et c'est ce dernier qui a été élu avec 68,1% des votes devant Le Général, qui a lui obtenu 24,7% des suffrages, le gardien de but lyonnais obtenant, lui, 7,2%. Mais certains supporters lyonnais se sont offusqués que Lopes soit en course compte tenu du but encaissé.

Anthony Lopes ne fait plus l'unanimité à l'OL

🤩 C'est le moment de voter pour l'homme du match 🔴🔵



A vous de jouer les Gones ⤵#MHSCOL | @easportsfcfr — Olympique Lyonnais (@OL) February 11, 2024

Dans une situation devenue plus compliquée pour lui compte tenu de la signature de Lucas Perri, Anthony Lopes sait que rien ne lui sera pardonné. Et c'est le cas en réponse au sondage de l'Olympique Lyonnais. « Ptdrrr vous avez honte de rien. Comment vous pouvez mettre Lopes ??!!! », « Et pourquoi pas Vercoutre », « Faut voter pour l'homme du match ou l'intrus ? », « Lopes ? En quel honneur svp ? », les propres supporters de l'OL sont sans pitié avec leur gardien de but, son arrêt pourtant décisif n'ayant pas calmé ses opposants de plus en plus nombreux. Pour Pierre Sage, le doute n'existe cependant pas, et l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais n'est pas prêt à changer de gardien de but en Ligue 1, Anthony Lopes ayant un rôle fondamental au sein du vestiaire de l'OL. A ce dernier de réaliser des copies parfaites pour faire taire ceux qui poussent pour installer Lucas Perri dans le but lyonnais dès maintenant.