A l'OL, Valbuena s'est fait une place chez les Bad Gones

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Marseillais pendant huit ans, Mathieu Valbuena avait défrayé la chronique en 2015 en signant à l'OL. Il y est resté deux saisons et en garde de bons souvenirs malgré quelques soucis au départ. Il a quitté Lyon en bons termes avec ses supporters et son président.

A 38 ans, Mathieu Valbuena suivra la coupe du monde 2022 en tant que téléspectateur, supporter des Bleus mais aussi consultant pour RMC. Il est loin le temps où le joueur de l'Olympiakos était un membre de l'effectif français et faisait parler de lui en France. Valbuena ne laissait jamais insensible à cette époque, que ce soit pendant sa période marseillaise, l'affaire de la Sextape ainsi que lors de son arrivée à l'OL. Cette deuxième partie de carrière en Ligue 1 ne fut pas sans conséquence à Marseille. Adulé dans la Canebière pendant huit ans, il était devenu en quelques semaines un paria en témoigne l'accueil réservé par le Vélodrome lors d'OM-OL en septembre 2015.

Jean-Michel Aulas, un grand président pour Valbuena

Ce choix de carrière n'était pas non plus totalement accepté du côté lyonnais comme l'a révélé Valbuena, interrogé par Winamax TV. « Quand je signe à Lyon, tout Marseille me déteste et tous les Lyonnais n’ont pas envie que je vienne. Il y a des joueurs, je les ai faits chier pendant des années. Je suis agaçant comme joueur, il faut le dire. Je ne dis pas que je suis arrivé et que personne ne m’a parlé parce que ce n’est pas vrai. J’ai gardé de superbes contacts avec tout le monde mais j’avais l’étiquette du Marseillais et ce n’est pas tout rose », a t-il confié.

Toutefois, sa situation a évolué positivement dans le Rhône. Si bien qu'à son départ, les Bad Gones le considéraient comme l'un des leurs. « A Lyon, la première année a été compliquée mais la deuxième a été une de mes plus belles statistiquement. Je partais de loin avec les soucis extra-sportifs, les blessures mais j’ai continué à forcer le destin. Je ne peux pas partir d’un club en me disant que je n’ai pas tout donné. Et, qu’à la fin, les Bad Gones me disent qu’ils regrettent mon départ, ça a été une vraie victoire », a t-il lâché. Une relation empreinte de respect entre Valbuena et les supporters de l'OL, ainsi qu'entre l'ancien marseillais et son président. Jean-Michel Aulas est décrit par Mathieu Valbuena comme « l’un des grands messieurs du football français, un président incroyable, qui a toujours été derrière lui, avec un petit message ». Si le joueur de l'Olympiakos n'est plus en terre promise à Marseille, ce n'est visiblement pas la même chose dans la capitale des Gaules.