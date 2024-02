54 000 supporters, l'OL promet l'enfer à Strasbourg

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Mardi 27 février, l'Olympique Lyonnais accueille Strasbourg en quarts de finale de la Coupe de France. Pour l'occasion, les supporters rhodaniens ont prévu de se rendre en masse pour assister à l'un des matchs les plus importants dans la saison des Gones.

Auteur de 5 victoires consécutives, l'OL est dans sa meilleure forme cette saison. Le club rhodanien s'est bien éloigné de la zone rouge et commence à croire de nouveau en une qualification en Coupe d'Europe. Mais avant ça, Lyon a plusieurs échéances importantes et décisives, notamment un 1/4 de finale de Coupe de France à disputer, face à Strasbourg. La formation de Pierre Sage compte également sur cette compétition pour accrocher l'Europe. D'après les dernières estimations en fonction des places disponibles, plus de 54 000 spectateurs seront présents au Groupama Stadium pour la rencontre face au club alsacien, qui sort d'une lourde défaite 3-0 à domicile, face au Stade Brestois, en Ligue 1.

Lyon attend un stade complet contre Strasbourg

Lors du dernier match de l'OL à domicile, plus de 48 000 fans ont fait le déplacement contre Nice. Ce total va largement être dépassé face à Strasbourg. Le record d'affluence sur l'exercice 2023/2024 sera également battu puisqu'il était de 51 657 spectateurs lors de la réception douloureuse du Paris Saint-Germain (1-4), en septembre dernier. Il reste encore à peu près 2 000 places pour que le stade soit complètement rempli. Alexandre Lacazette et ses coéquipiers s'attendent probablement à une ambiance de feu, pour une soirée que les supporters lyonnais espèrent réussie. Lyon, dixième de la Ligue 1, a récemment dépassé Strasbourg, 13e au classement. Néanmoins, l'OL a perdu la première confrontation entre les deux équipes cette saison, en août. Désormais, le club de John Textor est dans une dynamique totalement différente et compte bien le montrer aux hommes de Patrick Vieira dans 48 heures.