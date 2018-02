OM, Barça, Man United… Les Niçois ont la cote au mercato

Dans : OGCN, OM, Mercato.

Comme le Vélodrome de l’Olympique de Marseille, l’Allianz Riviera était loin d’être pleine à l’occasion des seizièmes de finale aller de l’Europa League jeudi.

Pourtant, le match entre l’OGC Nice et le Lokomoiv Moscou (2-3) a attiré du beau monde. En effet, plusieurs formations européennes ont envoyé un intermédiaire pour superviser leurs cibles. Le FC Barcelone, l’Inter Milan, Manchester United, Chelsea, Tottenham, la Juventus Turin et même Marseille étaient représentés dans l’enceinte niçoise. Mais pour quels joueurs ? A en croire SFR Sport, Jean-Michaël Seri et Malang Sarr étaient les principaux concernés.

De son côté, le média catalan Sport confirme que le Barça a observé la performance du défenseur central. Le Niçois de 19 ans est effectivement dans le viseur des Blaugrana depuis plusieurs mois. Mais l’international Espoirs français n’en a pas profité pour briller. Fébrile, Sarr a notamment provoqué un penalty alors que Nice menait 2-0. Le rapport du scout barcelonais ne sera donc pas positif.