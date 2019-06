OGCN : Vieira s'attaque à un défenseur de Liga au mercato

Dans : OGCN, Mercato, Ligue 1.

Cette saison, ce sont les problèmes offensifs de l’OGC Nice qui ont régulièrement été mis en avant. En effet, Patrick Vieira n’a pas pu compter sur un véritable tueur en attaque. En revanche, le coach français s’est appuyé sur une défense de fer, guidée par le prometteur Sarr et le taulier Dante. Une défense très solide qui devrait encore être renforcée cet été durant le mercato, à en croire les informations obtenues par L’Equipe.

Le poste de latéral gauche est notamment ciblé et pour le quotidien national, c’est le défenseur de Valence Toni Lato qui fait office de priorité du Gym. « Cet international Espoirs espagnol (21 ans), apparu à treize reprises cette saison, a activement participé au parcours en Ligue Europa (4 matches). Il est barré à Valence par José Gaya. L'idée des actuels dirigeants du club est d'aller vite et de boucler l'arrivée de deux éléments (latéral, ailier). Ensuite, et au-delà de la restructuration du club, la question de l'achat d'un numéro 9 deviendra centrale » indique le média. Reste maintenant à voir si un accord pourra être trouvé entre Nice et Valence et si oui, quel sera le prix de Toni Lato. Un jeune joueur sous-utilisé à Valence malgré son potentiel.