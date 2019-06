OGCN : Une offre impossible à refuser pour Patrick Vieira ?

Dans : OGCN, Mercato, Premier League.

Parti de Newcastle malgré le maintien acquis la saison passée, Rafael Benitez laisse un énorme trou que le club anglais se doit de combler rapidement, car le marché des transferts est déjà lancé.

Les Magpies sont donc en recherche intense pour leur nouveau technicien, et The Telegraph apporte ce jeudi de nouveaux éléments. Plusieurs entraineurs sont ciblés, comme Mikel Arteta, Eddie Howe, Steve Bruce et Sean Dyche, mais les deux favoris pour le poste de manager seraient Steven Gerrard et Patrick Vieira. Pour ce dernier, aucun contact récent n’a eu lieu, mais entre les prestations encourageantes du Français avec Nice et sa très bonne impression laissée en 2015 quand il avait été candidat pour le poste d’entraineur, sa cote est très élevée.

Reste à savoir quelle réponse il devait donner s’il recevait une offre copieuse de la part d’un club de Premier League qui ne fait pas partie des ténors, mais qui dispose d’une belle exposition médiatique et de moyens financiers forcément supérieurs à ceux de l'OGC Nice. Pour l’heure, la question ne se pose pas, mais le média anglais annonce des prises de contacts et des offres pour la semaine prochaine, après la fin du contrat de Rafael Benitez le 30 juin.