OGCN : « Un match dure 95 minutes », le triste constat de Favre

Dans : OGCN, Ligue 1, MHSC.

Lucien Favre, entraîneur de l’OGC Nice, après la défaite contre le MHSC (0-2) : « On a fait une bonne première mi-temps, mais un match dure 95 minutes. C’était un rythme à tenir et nous avons eu du mal à le tenir. On a eu beaucoup d’occasions en première mi-temps, on ne les a pas mises, ça arrive. Mais en 2e période on a fait moins de courses de démarquages, moins de pressing… Il fallait rester vigilants, être plus concentrés. On coulisse mal sur le 1er but et on se fait éliminer sur un un-contre-un sur le second. On n’a pas eu la même qualité en seconde période qu’en première. C’est comme ça. On a trop galvaudé, mais il y a du positif quand même ».