OGCN : Pour Rivère, Aulas ferait mieux d'applaudir le PSG

Le recrutement XXL du Paris Saint-Germain cet été fait à de quoi faire rêver le club de la capitale, qui espère enfin faire une épopée en Ligue des Champions avec ces renforts de poids.

Forcément, cela pourrait avoir des conséquences sur la Ligue 1 sur deux points. Positivement, car l’impact de l’arrivée de telles stars met un énorme coup de projecteur sur notre championnat, et a peut-être aidé certains clubs à recruter des joueurs plus tentés par l’expérience en Ligue 1 que par le passé. D’un autre côté, difficile de voir qui pourrait concurrencer le PSG et ses fonds quasiment illimités, ce qui ne laisse pas beaucoup de place au suspense. C’est souvent ce que déplore Jean-Michel Aulas, même si le président lyonnais est tout de même assez seul dans sa bataille, son homologue niçois l’ayant par exemple repris de volée sur les ondes de RMC.

« L’arrivée de Neymar, Mbappé, c’est parfait. Ça peut nous rapporter des points UEFA. Ce n’est que du positif pour moi. Je comprends la position de certains clubs qui jouent la course au titre et qui disent: "mais moi je n’ai pas les mêmes moyens". Chacun a eu sa période, à un moment, Lyon était tout le temps devant aussi. Sept années de suite, et on ne disait rien. C’est une très bonne chose pour la Ligue 1 et plus il y aura de Paris Saint-Germain, mieux on se portera », a souligné Jean-Pierre Rivère, persuadé que tout le monde peut tirer les bénéfices d’avoir une tête de gondole aussi forte.