OGCN : Nice attaqué au mercato pour Cyprien

Dans : OGCN.

Depuis le rachat estival d’Ineos, l’OGC Nice est entré dans une nouvelle dimension financière. Mais pas encore sportive, puisque les Aiglons sont dixièmes de Ligue 1 pendant cette trêve hivernale.

Malgré tout, la troupe de Patrick Vieira, actuellement à quatre points des places européennes, essayera tant bien que mal de jouer les trouble-fêtes dans le haut du tableau d’ici à la fin de saison. Pour cela, l’OGCN aura besoin de se renforcer pendant ce mercato d’hiver. Sauf que le principal but sera peut-être de garder les forces vives de la première partie de saison, et notamment Wylan Cyprien. Débarqué à Nice en provenance de Lens en 2016, le milieu de 24 ans est aujourd'hui un cadre sur la Côte d'Azur. Auteur de sept buts et de trois passes décisives en 19 matchs cette saison, l'espoir du football français est courtisé pendant ce mois de janvier.

C’est en tout cas l’annonce faite par Manu Lonjon. « Aston Villa serait intéressé par Wylan Cyprien. Si l’intérêt du club anglais est affirmé, le joueur, lui, serait dans l’attente et ne ferait pas d’Aston Villa sa priorité », a avoué le spécialiste du mercato sur Eurosport. En quête d’un renfort dans l’entrejeu pour assurer son maintien, le dix-septième de Premier League serait donc prêt à mettre le paquet pour recruter Cyprien. Mais le joueur, qui est suivi par d’autres clubs, attend donc probablement une meilleure offre d’un club plus huppé. En Angleterre ou ailleurs à l’étranger…